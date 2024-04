El exobispo de Solsona, Xavier Novell, se casa por la iglesia con la escritora Sílvia Caballol

Xavier Novell, el conocido exobispo de Solsona que se convirtió en tendencia en 2021 tras su renuncia para casarse y ser padre con su pareja, ha vuelto al foco de interés. En este caso por su reciente unión por la iglesia con la escritora de novelas eróticas Sílvia Caballol, como ha contado ella a en una publicación en Instagram acompañada de cuatro fotos juntos el día de la ceremonia.

Según recoge 'La Vanguardia', la pareja ya había dado el sí quiero en una ceremonia civil en 2021 y un año después se convirtieron en padres de dos niñas gemelas. Pero en esta ocasión han podido confirmar su unión por la Iglesia gracias a una dispensa del papa Francisco, que le ha concedido la secularización, tal y como afirmaba la escritora en su publicación en Instagram donde revelaba la ceremonia.

Caballol comenzaba su escrito haciendo referencia a la honestidad: "Pensé que era honesto, después de tanto tiempo que han estado con nosotros, no esconder que Xavier y yo, finalmente, pudimos casarnos en la Iglesia, gracias a la misericordia del Santo Padre que le concedió la secularización".

Ante este hecho, Caballol rezaba en su cuenta: "Me sorprendió la gran calidad humana y espiritual del papa Francisco. Ha sido un largo camino, pero hemos podido regular nuestra situación canónica: casarnos como queríamos y poder volver a recibir la comunión. Sigue siendo un obispo, pero incapaz de llevar a cabo el ministerio".

En la publicación, la escritora también reflexionaba ante las críticas a las que se enfrentaron cuando salió a la luz la decisión de su ya marido de renunciar al obispado por amor: "No creo que el encubrimiento que acompañó la renuncia de mi marido ahora hace dos años y medio fuera del todo bien. Lo siento por todos los que piensan que hubiera sido mejor guardar el secreto, pero no puedo seguir actuando como si no pensara ni sintiera".