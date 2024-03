El retorno de 'Piratas del Caribe' con muchos cambios y sin Johnny Depp

Vuelve 'Piratas del Caribe' y lo hace sin su icónico protagonista Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Ya hace siete años desde que saltó a la gran pantalla el último largometraje de la saga titulado ‘La venganza de Salazar’ y desde entonces poco más se ha sabido de ella. Jerry Bruckheimer, productor de 'Piratas del Caribe', ha hablado sobre el nuevo rumbo que tomará esta nueva entrega totalmente distinta al resto.

En una entrevista para el portal Comic Book, el productor ha relatado que ofrecerá una versión totalmente renovada con nuevas ideas y personajes. "Vamos a reiniciar 'Piratas del Caribe', para que sea más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores", ha explicado Bruckheimer haciendo referencia a Johnny Deep, que no continuará en la entrega. Según este mismo portal, "todas las apuestas están canceladas, ya que el equipo de Disney parece estar empezando desde cero".

Más allá de los cambios que ha asegurado que existirán, poco más ha desvelado en la entrevista. Sí se sabe que el creador de 'The Last of Us', Craig Mazin, trabajó en esta nueva historia de 'Piratas del Caribe' junto al guionista original Ted Elliot.

Además, varios son los rumores que cuentan que Margot Robbie podría tener un papel protagonista en la película tras su éxito en Barbie.

Con un total de cinco películas, 'Piratas del Caribe' es una de las franquicias más lucrativas del cine, que ha recaudado en todo el mundo más de 4.000 millones de dólares y contado en sus créditos con estrellas como Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Penélope Cruz o Javier Bardem.

El primer filme, 'Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra' (2003) se inspiró en una atracción de Disneyland y recuperó el cine de aventuras de piratas para el público del siglo XXI de la mano de Sparrow, un fanfarrón y singular capitán con la insólita habilidad de salir vivo de cualquier situación por muy grave que fuera.

Las siguientes tres entregas, 'Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto' (2006), 'Piratas del Caribe; en el fin del mundo' (2007) y 'Piratas del Caribe: en mareas misteriosas' (2011) fueron un éxito en taquilla.

Pero la última cinta estrenada, 'Piratas del Caribe: la venganza de Salazar' (2017), dejó algunos signos preocupantes ya que fue la menos taquillera de la saga.