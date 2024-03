Muere el miembro de la banda de metal Ardi Beltza, Eduardo Pardo, a los 34 años

El joven Eduardo Pardo Ercila, profesor e integrante de la popular banda navarra de metal Ardi Beltza, ha muerto a los 34 años en Pamplona.

Su propia banda comunicaba este domingo en redes sociales la triste noticia junto a una foto del joven: “Hoy es un día doloroso y amargo para nuestra familia. Ojalá pudiésemos parar el reloj y no tener que dar esta mala noticia. Nuestro hermano Edu Pardo nos ha dejado, estamos tristes, rotos y sin palabras. Edu Ardi Beltza, jamás te vamos a olvidar y siempre, siempre estarás con nosotros en cada ensayo, en cada concierto y en cada minuto de nuestras vidas. Te queremos hermano”.

Pardo era muy conocido en el mundo del rock y metal navarro. Fue integrante de la banda de trash metal Ardi Beltza, fundada en 2012 y con la que hace dos años presentó su segundo disco. Además, era uno de los técnicos de sonido que trabajaba con El Drogas, músico español especialmente popular por haber sido durante casi treinta años cantante y bajista de la banda de rock Barricada.

Los restos del joven, que perdió la vida este sábado, serán trasladados a Cantabria. Las causas del fallecimiento de Pardo a una edad tan temprana no han transcendido.

Las redes sociales se han volcado tras conocer la noticia y varios usuarios han aprovechado este altavoz para trasladar sus condolencias a sus allegados. La plataforma de asociaciones técnicas de espectáculos y eventos (Peate) relataba que estaba siendo un "día especialmente doloroso" porque su compañero les dejaba de "forma inesperada".

Eduardo Pardo era ingeniero de sistemas de sonido y profesor asociado a la Universidad Pública de Navarra. También impartía clases en Formación Profesional y era técnico de monitores del músico 'El Drogas', tal y como recogía el propio Pardo en sus redes sociales.