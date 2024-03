Kate Middleton: en qué punto está la crisis de nunca acabar

No es que la Familia Real británica no se haya visto envuelta a lo largo de su historia reciente en un buen número de crisis, ya sean institucionales o personales (o ambas entremezcladas). Series de televisión y películas han dado cuenta de las idas y venidas de los Windsor en lo que, a estas alturas, por volumen e impacto, podría considerarse un género en sí mismo. Pero no queda otra que recurrir al tópico entre los tópicos, ese de que "la realidad supera a la ficción", cuando hablamos de la monarquía británica.

Lo que parecía una época de 'pax' tras el fallecimiento de la reina Isabel II, la llegada al trono de Carlos III y el 'exilio' voluntario de los últimos díscolos, Harry y Meghan, dos asuntos de salud han vuelto a poner en jaque a la histórica institución. En el plazo de apenas diez días, los que van del 16 al 26 de enero, tanto el rey de Inglaterra como la llamada a ser la futura reina, Kate Middleton, acapararon titulares que aún hoy no han desalojado.

La primera se sometió el 17 de enero a lo que oficialmente se comunicó como una "cirugía abdominal". La escueta comunicación contrastó con la que poco más de una semana después anunciaba que el Rey ingresaba en la misma clínica que su nuera. El 5 de febrero, en un tono más 'tranquilizador' y explicativo que en el caso de Middleton, se hacía saber que el Rey sufría de cáncer de próstata, se confiaba en la pronta recuperación del monarca y se le hacía además, de alguna manera, abanderado de quienes padecen esta misma dolencia.

Dos meses después de estos hechos, la situación ha derivado en una crisis institucional y de reputación de proporciones prácticamente catastróficas. La última aparición pública de Kate Middleton fue el día de Navidad. Si bien el Palacio de Kensington (residencia de los Príncipes de Gales) anunció que Kate estaría convaleciente y fuera de los focos hasta después de Pascua -algo para lo que faltan aún dos semanas-, una serie de pasos en falso y malos entendidos han convertido el paradero de la heredera al trono en uno de los mayores misterios de la actualidad. A estas alturas, está generando tantas noticias como teorías conspiranoicas. Un enredo entre la realidad y la ficción más allá de la imaginación más calenturienta de un guionista.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.

7 de febrero: Guillermo de Inglaterra regresa a sus actividades tras unos días dedicados a atender a su esposa, a la que visitó en varias ocasiones en la London Clinic donde estaba ingresada y donde coincidió con su propio suegro.

4 de marzo: TMZ, un medio estadounidense especializado en famosos, publica lo que parece ser la primera foto de Kate Middleton tras la operación. La calidad no es buena. Se la ve en el asiento del copiloto de un coche, junto a su madre. Hay quien cree ver en el de ella un rostro hinchado o, por lo menos, no el habitual. La operación rumores se pone en marcha.

5 de marzo: sólo un día más tarde comienza el rosario de errores por parte de las propias instituciones que rodean a la Princesa de Gales. Empezando por su propia 'casa'. El Palacio de Kensington anuncia un acto para el próximo 8 de junio con presencia de Kate que luego se anula.

La foto trucada de Kate. Víctor Meneses

10 de marzo: con la máquina de las teorías sobre su estado de salud y su paradero ya a todo rendimiento, se produce el hecho que, a día de hoy, aparece como el detonador de la crisis en las proporciones masivas que ahora mismo tiene. Con motivo del Día de la Madre, que en el Reino Unido se celebra en marzo, Kensington publica una foto de la princesa con sus tres hijos en la que ella aparece sentada, en un momento de alegría. La imagen es difundida a través de las redes sociales. Ese mismo día, ya hay quien advierte que la foto está trucada. El asunto llega tan lejos que incluso importantes agencias de noticias, como Reuters, que también la habían distribuido, la retiran de sus servidores.

11 de marzo: la tormenta es mundial y no hace sino abundar en la idea, hasta entonces extendida pero oficiosa, de que algo extraño le sucede a Kate Middleton. Los rumores sobre su paradero real o su estado de salud arrecian. Hay quien incluso duda de que esté viva. Se multiplican las teorías conspirativas, pero también la atención de los medios tradicionales ante lo que es absolutamente cierto: la Familia Real británica está ante su enésima crisis de imagen. Así las cosas, ese día 11 de marzo es Kate Middleton quien, a través de sus cuentas en las redes sociales y sin foto alguna, se atribuye el tropezón. Dice que la ha editado ella misma de manera 'amateur' y pide disculpas. Ese día fue largo para Kate. Se publica otra foto, esta vez en un coche donde comparte asiento trasero con su marido. Surgen de nuevo dudas sobre su autenticidad. Se dice que van a un acto en el que ninguno de los dos hizo finalmente acto de presencia.

El vídeo de TMZ. Meneses

18 de marzo: Una semana después del tuit de Kate Middleton atribuyéndose la autoría de la chapuza fotográfica, el mundo nada en memes, comentarios, chanzas, teorías más o menos factibles o artículos sobre el asunto tanto en redes sociales como en los medios tradicionales. Las especulaciones son variadas, desde plausibles hasta de lo más estrafalario. En medio de este guirigay mediático, que acapara gran parte de la conversación pública en medio mundo, surge otra supuesta "prueba de vida". De nuevo es la TMZ, en este caso al alimón con el tabloide 'The Sun'. Se trata de un vídeo en el que se puede ver a la princesa acompañada de su marido saliendo de compras a un comercio cercano a su residencia. Él lleva una gorra y ella va en chándal. Pese a que tanto estos dos medios, como otros de prestigio como la BBC o TVE han dado por buenas las imágenes, hay quien sigue albergando dudas sobre si la persona de las imágenes es realmente Kate o no.

19 de marzo: sin dar casi respiro a que el debate sobre el vídeo que podría haber puesto fin a las especulaciones se acabara de desarrollar, otra protagonista ha aparecido también en esta semana para agitar aún más asunto. Y eso que pretende todo lo contrario. Hablamos de Rose Hanbury, un personaje de la alta sociedad británica que, junto a su marido, David Rocksavage, VII marqués de Cholmondeley, forma una de las parejas más ricas del país. Propietarios de dos mansiones donde residen habitualmente, vecinos y amigos de los príncipes de Gales, con quienes forman parte del Club del Nabo, han estado también en el ojo de este huracán mediático. Ha sido debido a los rumores que sitúan a Rose como amante de Guillermo de Inglaterra. Y motivo por el cual, según algunas versiones, Kate podría estar, incluso, pidiendo el divorcio, lo que también explicaría su ausencia de la vida pública. Después de que esta supuesta relación -nunca probada con imágenes y siempre perteneciente al terreno de la rumorología- saltara a las bromas de un popular 'late night' estadounidense, la propia marquesa de Cholmondeley ha decido publicar un comunicado a través de su bufete de abogados negando categóricamente cualquier relación más allá de la amistad con el Príncipe de Gales.

20 de marzo: el último capítulo de este culebrón real es de este mismo miércoles. Las autoridades británicas han abierto una investigación para verificar si el historial clínico de la princesa de Gales pudo haber sido consultado por personas que no debían tener acceso a él. Las pesquisas se han puesto en marcha a raíz de las sospechas desatadas sobre trabajadores del hospital donde fue operada en enero. Desde la London Clinic (donde también se trata a Carlos III) han evitado valorar las acusaciones, pero sí habrían contactado ya con la Casa Real. "Creemos que todos nuestros pacientes, sin importar su estatus, se merecen la privacidad y la confidencialidad total en cuanto a su información médica", ha explicado el centro al 'Mirror'.