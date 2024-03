Nueve de cada diez nuevos autónomos son mujeres

El emprendimiento tiene ahora nombre de mujer. La inmensa mayoría de personas que deciden dar el salto y, pese a la incertidumbre económica y política, montar un negocio son mujeres. Hasta el punto de que de los 15.797 nuevos cotizantes que sumó el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 14.582, el 92,3%, fueron mujeres, frente a únicamente 1.213 hombres, el 7,7% del total, según destaca un informe que publica este miércoles la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En realidad, las mujeres llevan siendo las grandes protagonistas del emprendimiento en España en la última década. Las mujeres autónomas se han impulsado un 15,4% desde 2013, frente a únicamente el 6,2% de los varones; es decir, han crecido dos veces más que los hombres. Así, de los 288.050 afiliados que suma el RETA en la última década, desde diciembre de 2012, 163.867 han sido mujeres, frente a 124.189 autónomos varones.

"En la última década el panorama emprendedor en España ha experimentado un cambio significativo. Y detrás de este fenómeno se encuentra un grupo que emerge como protagonista indiscutible: las mujeres autónomas. Este aumento no es solo una tendencia estadística, es un reflejo del cambio social y económico que está teniendo lugar en la sociedad española. La mujer autónoma no solo ha irrumpido en el ámbito empresarial, sino que también ha desafiado las normas tradicionales y ha demostrado que la autonomía económica es clave para el empoderamiento femenino", explica Candelaria Carrera, responsable del área de Mujer de ATA.

Pese a este fuerte impulso de las mujeres en los negocios, su peso es aún muy inferior al de los varones y representan el 36,8% del total de personas trabajadoras autónomas registradas en el RETA, un porcentaje que va subiendo de forma lenta año a año.

Solo seis comunidades suman autónomos

A pesar de que 2023 cierra con un aumento de 15.797 personas afiliadas al RETA, la evolución en las diferentes comunidades autónomas ha sido muy dispar. Únicamente seis logran sumar cotizantes a lo largo de 2023, y lo hacen con tanta fuerza que llevan a este crecimiento de más de 15.000 autónomos y autónomas. Se trata de Andalucía (+7.862), Madrid (+5.463 autónomos), Valencia (+4.912), Canarias (+2.570 autónomos), Cataluña (+2.402) e Islas Baleares (+1.814). El resto perdieron afiliación en el conjunto de 2023.

Frente a estas cifras, si desglosamos los datos por género, comprobamos que la situación se invierte, y son seis las comunidades que no suman mujeres autónomas en el conjunto de 2023, frente a once que sí vieron incrementar su número de emprendedoras. Las seis comunidades autónomas que no lograron sumar emprendedoras el pasado año fueron Asturias, con una pérdida del 1,3% de sus mujeres autónomas; Galicia (-0,9%); Navarra y País Vasco, ambas con un descenso del 0,6% de sus autónomas; Castilla y León (-0,5%), y La Rioja, con una pérdida del 0,1% de sus cotizantes mujeres al RETA.

El resto de comunidades sí sumaron autónomas en el conjunto de 2023, siendo Andalucía y Canarias las que mayor aumento registraron, con un alza del 2,7% (5.604 mujeres emprendedoras más) y del 2,6% (+1.311 autónomas), respectivamente.