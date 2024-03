El consejo de una joven americana que estudió en Zaragoza para "los que viven allí"

TikTok es una red social basada en vídeos cortos que es origen de consejos de moda, cocina, trucos de limpieza y tips de belleza. Incluso puede ser el difusor de falsas polémicas en forma de experimento social como está ocurriendo con 'Trini'. Su número de usuarios no deja de crecer como también lo hacen las publicaciones, una de ellas tiene como protagonista una estudiante norteamericana que vivió en Zaragoza durante nueve meses. La joven ha lanzado un consejo a quienes viven en la capital a través de su canal.

Lilliana ofrece varios 'tips' de belleza para enfrentarse al meteoro más conocido de la ciudad, el cierzo y "no quieres ir sin peinarte por Zaragoza", asegura. Su secreto para lucir un 'look' impecable si tienes el cabello largo es llevar una coleta o 'pony tail' y esculpirla con "gel" (gomina) para evitar que se mueva el pelo y acaben los mechones sueltos y creando un 'clean look' muy favorecedor. Para ello usa una goma, un peine y la "gomina", así como un poco de laca para que todo quede en su sitio.

El vídeo de la joven ha tenido muchos comentarios de españoles que explican los términos en castellano que ella no recuerda, como la goma de pelo o la repetida gomina. Y no es el único en el que habla de la capital aragonesa. En otro de sus vídeos de TikTok se confiesa seguidora de Naiara de OT y habla de la popularidad que ha tomado la ciudad de Zaragoza desde hace unos años.

El cierzo, un clásico de Zaragoza

Solo nueve meses necesitó Lilliana, esta joven neoyorkina, para saber que en la capital aragonesa el viento es un compañero habitual. La especial ubicación de Zaragoza hacen de ella "la cuna del viento" como dicen muchos. Y es que la ciudad está encajada en pleno Valle del Ebro, un corredor natural para las corrientes de aire que no encuentran ningún impedimento hasta llegar a la ciudad.

El cierzo es el viento más conocido. De componente norte o noroeste suele ser frío y seco, haciendo que la sensación térmica sea más baja y dispersando las nubes borrando los chubascos.

Pero además del cierzo, en Zaragoza también se pueden sentir el bochorno y el fagüeño. Estos otros dos vientos habituales de la ciudad son muy diferentes. El bochorno es caliente y húmedo de componente sur o sureste que remonta el valle en sentido contrario al cierzo y por último el fagüeño, de componente suroeste cálido como el bochorno pero muy seco.

Es cierto, que en Zaragoza, la niebla también es un fenómeno muy habitual, especialmente en invierno. Así que es posible que Lilliana ofrezca algún consejo en algún otro vídeo futuro para los visitantes y residentes de la ciudad.