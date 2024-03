Una mujer se engancha en la persiana de un supermercado y termina colgada boca abajo

Era una mañana cualquiera para Anne Hughes que esperaba a las puertas de un supermercado del Reino Unido que llegara la hora de su apertura. Lo que no sabía era que a sus 72 años viviría uno de los momentos más memorables de su vida. La mujer se encontraba apoyada en la persiana y cuando esta comenzó a elevarse, Anne lo hizo junto a ella.

En un vídeo viral difundido en redes sociales, se aprecia como el abrigo de la mujer queda enganchado en la persiana por lo que no puede separarse de ella y termina colgada boca abajo. Tiene que esperar unos segundos, por supuesto sin soltar su carrito de la compra, hasta que el empleado de la tienda percibe lo que está ocurriendo y procede a soltarla.

"No podía oírme gritar -en referencia al empleado- cuando me di cuenta de que me había quedado atrapada", relata Anne en una entrevista para la BBC. "La persiana estaba completamente abierta, entonces grité su nombre y, gracias a Dios, salió, bajó la persiana un poco y logró tenerme en sus brazos", explica. Lo que más le preocupaba era resultar herida en la cabeza. "Recuerdo haberle dicho 'sólo agarra mi cabeza'. Tenía miedo de caerme, estaba apuntando hacia el suelo", confiesa.

“Supermercado”:



Porque una señora llegó temprano al súper y quedó colgada de las persianas cuando un empleado las abría. pic.twitter.com/b1jO2iXKmR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

Una de las cosas que más llaman la atención en el vídeo, más allá de la imagen de la señora colgada boca abajo a unos 3 metros del suelo, fue que la mujer no soltó en ningún momento el carrito de la compra. Sus propios nietos y su nuera le preguntaron por qué lo había agarrado mientras la levantaban, y ella respondió: "No lo sé".

Los hechos ocurrieron en el supermercado Best One de Reino Unido y lo que pudo resultar ser un mal fatal, terminó siendo una simple anécdota. Anne relató entre bromas que tendrá que aprender a "lidiar con la fama" y que ya ha "aprendido la lección": "Nunca volveré a ir contra esas contraventanas. Nunca".