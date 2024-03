Las yayas raperas coreanas, al ataque

Los viejos roqueros nunca mueren, ni tampoco las folklóricas y ahora también los raperos. Y es que el grupo coreano Suni and the Seven Princesses -Suni y las Siete Princesas-, cuyas edades suman cerca de 800 años, están revolucionando la música en su país con sus canciones de hip-hop. Nadie se podía imaginar que tras los pegadizos temas que cantan estuviera un grupo de abuelas.

Suni and the Seven Princesses son raperas a su manera. En lugar de hablar de la vida urbana se inspiran en todo lo cotidiano del mundo rural en para escribir sus canciones, recoge la BBC.

Pero su éxito va a más. Comenzaron el pasado verano en su localidad del condado de Chilgok, una zona de la provincia de Gyeongsang del Norte, a más de cuatro horas en coche de la capital, Seúl. En el pueblo donde viven, las generaciones más jóvenes han emigrado a las grandes ciudades en busca de trabajo. Así que solo quedan ellas para animar las fiestas.

Pero llegó el día en el que a alguien se le ocurrió subir sus actuaciones a a YouTube, donde ya han alcanzado el millón de visitas. Al principio, las princesas raperas tenían un club de fans de 150 personas. Actuaban en el pueblo y poco más. Pero la fama del grupo ha hecho que les lleguen ofertas para actuar en salas en distintas ciudades y para aparecer en programas musicales de televisión.

"Me siento como si me estuviera volviendo más joven... Pese a que soy vieja lo que hago me emociona"

Park Jeom-sun, de 81 años, líder del grupo (conocida por su nombre artístico Suni) explica que ella y los otros miembros del grupo sienten como si estuvieran reviviendo su juventud cuando actúan con sombreros de pescador o bob, gorras de béisbol, cadenas y pantalones holgados. "Me siento como si me estuviera volviendo más joven... Pese a que soy vieja lo que hago me emociona", afirma.

Sin ir a la escuela

Todos los miembros del grupo se conocen desde que eran niñas. Por circunstancias de la vida no pudieron ir a la escuela, trabajaron, se casaron muy jóvenes y tuvieron hijos. Pero en 2016 a las siete raperas les llegó la oportunidad de retomar sus estudios, gracias a las clases para adultos que se impartieron en el pueblo. Allí aprendieron a leer y escribir el alfabeto coreano, 'hangul'.

Poco después Sun descubrió navegando en internet el rap. De inmediato propuso a sus amigas formar un grupo. Para ello contaron con la ayuda de su profesor de 'hangul'.

Las letras surgieron prácticamente solas. La temática fue bien sencilla. Lo que ellas conocían, su día a día. "Recogiendo chile de una granja de chile... Recogiendo sandía de una granja de sandía. ¡Qué feliz de estar de vuelta en casa!", dice uno de los temas compuestos por ellas.

Con varios ensayos, las abuelas del rap debutaron durante una representación en el teatro de la escuela. El éxito estaba ya asegurado.

Las princesas ya han dejado secuelas en el condado. Desde aquella primera presentación han surgido en Chilgok otros cuatro grupos de rap formados por surcoreanos de edades avanzadas. Todo esto demuestra que nunca es tarde para empezar en la música.