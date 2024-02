Lana de roca: qué es y para qué sirve

El terrible incendio de dos edificios de viviendas en Valencia, en el barrio de Nou Campanar, ha disparado la alarma social. Muchos vecinos de toda España se interesan ahora por los materiales que contienen su fachada, ya que entre las principales hipótesis de la investigación se maneja que la presencia de lana de roca como aislante pudo provocar que las llamas se propagaran de una manera tan feroz por el exterior de las casas. ¿Qué es este material?

Inicialmente, se informó de que el material aislante que contenía la fachada ventilada era el poliuretano, que es inflamable, pero este viernes se cambió la hipótesis al encontrar que, en el proyecto inicial de las viviendas, se figuraba la lana de roca como aislante. Esta forma parte de las llamadas lanas minerales debido a su obtención es a partir de rocas volcánicas como el basalto.

Su función es la de aislante térmico y acústico, de ahí su empleo en la construcción. En el caso del incendio de Valencia, si se confirmase que efectivamente se usó, estaría situado entre dos paneles a modo de sándwich, conformando así la fachada ventilada que provocó un efecto chimenea.

Infografía de un sistema de fachada ventilada con lana de roca en su interior. Víctor Meneses / HERALDO

Este material es ignífugo. Su estructura fibrosa multidireccional permite que el aire quede inmóvil en su interior, lo que supone una barrera pasiva tanto para el sonido como para el fuego en caso de incendio, dado que bloquea la combustión. Se comenzó a manufacturar a principios del siglo XX para construcciones simples, hasta que su fabricación se hizo masiva gracias especialmente a los trabajos de los constructores daneses en la década de 1930, que lo exportaron al resto del mundo.

¿Es inflamable la lana de roca?

Según la clasificación europea de resistencia al fuego, este material es de clase 1. Es decir, no es inflamable, de ahí que las sospechas de la presencia de este aislante en el fuego de Campanar todavía no terminen de cuadrar, aunque la única causa no fue el material. El motivo de su capacidad ignífuga está en su fabricación. En su última fase, la estructura interna contiene aire seco y estable, por lo que actúa como obstáculo a las transferencias de temperatura, tanto con temperaturas altas como bajas. Además, debido a su estructura, también frena el movimiento de las partículas de aire y disipa la energía sonora, empleándose como acondicionador acústico que evita ecos, reverberaciones y similar.

Para qué se utiliza la lana de roca

Sus características en forma de hebras permite, incluso, que la lana de roca se utilice como tierra de cultivo para diferentes plantas, y es habitual que sea el fondo que se esconde tras las construcciones hidropónicas y en invernaderos que se ven en edificios de todas las ciudades.

Sus cualidades ignífugas quedan patentes en otro de sus usos: en combinación con el aluminio, se emplea también como revestimiento de chimeneas.