María Bas, la cantante de Nebulossa, debuta como modelo: "Quiero romper con el edadismo"

La cantante de Nebulossa, María Bas, ganadora del Benidorm Fest con la canción 'Zorra', ha debutado este jueves como modelo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de la mano del creador Pablo Erroz.

A su llegada a Ifema, Bas se ha mostrado emocionada ante la experiencia. "Quiero romper con el edadismo, con los tabúes y todos los moldes", ha subrayado a EFE la cantante, quien considera que subirse a la pasarela a su edad es una "ocasión para poder demostrarlo: Es una oportunidad muy grande para mí".

Su debut como modelo surge, además de por el entusiasmo del creador Pablo Erroz por la reivindicación que transmite 'Zorra', por el mensaje que traslada en una nueva colección "que habla de personas", ha contado Bas.

El diseñador ha creado prendas que pueden lucir desde hombres de 90 años como el modelo Andrés García-Carro, conocido como 'The Spanish King', a jóvenes de 20.

"Me emocioné, cuando me lo propusieron porque yo también he trabajado en la moda", comenta feliz antes de salir a la pasarela con un traje de chaqueta negro, cuajado de estrellas.

La vocalista de Nebulossa, María Bas, debuta en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. EFE

"Me encanta estar aquí", ha señalado María Bas (Alicante, 1968), que ha confesado no estar nerviosa ante la experiencia. "Me ponen más nerviosa las entrevistas", comenta.

Con más de seis millones de reproducciones en Spotify, la pareja formada por María Bas y Mark Dasousa muestran una calma inusitada.

"Estamos al margen, no nos metemos mucho en redes, en esto la edad también es un grado", comentan con cierta ironía. Una manera, afirman, de quedarse con lo positivo, "el 99 por ciento de las cosas. No estamos pendientes del móvil, tenemos negocios, hijos que atender y la agenda superllena".

Solo al principio, "cuando nos eligieron como semifinalistas entrábamos a comprobar si el grupo iba subiendo en escuchas. Nos da todo un poco de vértigo porque todo lo que sube baja", apunta Bas.

De sus competidores en Eurovisión aseguran que tan solo han escuchado la canción de Finlandia.

"Estamos aprendiendo a disfrutar de lo que nos pasa, a ver las cosas más claras, sentimos que somos espectadores de nosotros mismos en este momento", indica Dasousa.