Las hermanas Penélope y Mónica Cruz se diseñan una nueva línea de zapatos

Bailarina, intérprete, modelo y diseñadora, Mónica Cruz abraza la versatilidad en su carrera y se pone al frente, junto a su hermana Penélope, del diseño de una nueva línea de calzado. "Cuando empecé solo podías tener una etiqueta; o bailabas o actuabas, no estaba bien visto hacer de todo. Por suerte, eso ha cambiado".

"Lo bueno de trabajar entre hermanos es que hay muy buena comunicación, tenemos estilos diferentes, pero a mi hermana y a mí nos encanta diseñar juntas, y disfrutamos del proceso creativo", dice en una entrevista Mónica Cruz, cuya línea de calzado para Geox, diseñada junto a su hermana Penélope, han salido este jueves a la venta.

Para la menor de las hermanas Cruz, su pasión por la moda le llega, de forma inconsciente, del mundo del baile. "Con el tiempo me he dado cuenta de que a mí todo me lo ha traído la danza, que trata de interpretar y contar una historia desde tu cuerpo y con un vestuario que te acompaña y te facilita el movimiento", añade.

"Conservo todos mis zapatos de cuando comencé a bailar, los sigo utilizando y acumulan todas las giras que he realizado", señala sobre la importancia de la moda en su vida, en especial, los fondos de armario. "Con los años aprendes a no comprar por comprar, está bien descubrir lo que ya tienes y reorganizarlo", añade.

Si en sus inicios en la pantalla con la serie 'Un paso adelante' (2002) estaba mal visto "bailar y salir en series al mismo tiempo", los tiempos ahora han cambiado, y la versatilidad, lejos de estar mal vista, es un punto a favor, como lo es para la que fue su compañera Silvia Marty, también diseñadora de una línea de ropa.

"Me gusta mucho la moda y sigo lo que está pasando, pero creo que su cometido es sacar hacia fuera tu personalidad y quién eres tú por encima de las tendencias", explica la artista madrileña, para quien la mejor inspiración es el día a día y el estilo casual que pasea sobre las aceras.

Reconoce que le gusta fijarse "en la gente de la calle, ahí se ve la personalidad. Es fácil ir a un 'showroom' y que un buen diseñador te vista y te asesore, pero lo interesante es cuando sale de uno mismo", explica Cruz, quien junto a su hermana trata de llegar con esta colección a "un público diverso en edades y estilos".

No es la primera vez que las hermanas Cruz se ponen juntas frente a una colección. Ambas disfrutan, sobre todo, "del proceso creativo", que realizan primero por separado para llegar a una puesta en común. "Siempre nos reímos un montón porque tenemos las mismas ideas sin haberlas comentado previamente".

Charles Vögele o Mango son algunas de las marcas para las que ambas han diseñado juntas en anteriores ocasiones. "Nos respetamos mucho en el proceso creativo, y eso es muy importante, siempre ejecutamos los modelos que nos gusten a ambas", explica sobre una colección que va de tacones de fiesta a deportivas de aire casual.

"Es mejor que exista variedad, creo que hoy en día a todas nos gusta tener una zapatilla de deporte con rollo para poder llevar tanto en el día a día como en una cena", explica Cruz, para quien lo más importante en el ámbito del calzado es la comodidad, motivo por el que realizan esta colección cápsula para la marca italiana de calzado.

En esta línea, las hermanas Cruz proponen tacones anchos en fucsia y modelos que van desde clásicos de salón a otros con pulsera, y motivos como herrajes que contrastan con deportivas blancas de cordones anchos y coloridos, además de grandes plataformas dentadas.