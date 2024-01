El alzhéimer puede transmitirse a través de un antiguo procedimiento médico

La primera sospecha saltó hace casi diez años, en 2015, y ahora llega la certeza. El alzhéimer también puede transmitirse mediante el uso de instrumental quirúrgico contaminado. Al menos cinco personas, según ha constatado una investigación británica, contrajeron la más conocida de las demencias a causa de un accidente médico, que hoy es muy difícil que se produzca. Las circunstancias que en su día lo favorecieron ya no se dan. El trabajo, cuyas conclusiones definitivas se dieron a conocer ayer, tranquiliza a la población al destacar que los analizados son casos raros, que nada tienen que ver con el alzhéimer común, ligado al proceso natural de envejecimiento.

Todas las personas descritas en el artículo habían sido tratadas cuando eran niños con un tipo de hormona de crecimiento humano extraída de las glándulas pituitarias de individuos fallecidos (hormona de crecimiento humano derivada de cadáveres o c-hGH). Se utilizó para tratar al menos a 1.848 personas en el Reino Unido entre 1959 y 1985, y se utilizó para diversas causas de baja estatura.

Fue retirado en 1985 después de que se reconociera que algunos lotes de c-hGH estaban contaminados con priones (proteínas infecciosas) que habían causado la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (EJC) en algunas personas. Luego, la c-hGH fue reemplazada por una hormona de crecimiento sintética que no conllevaba el riesgo de transmitir la ECJ.

Estos investigadores informaron anteriormente que algunos pacientes con ECJ debido al tratamiento con c-hGH (llamada ECJ iatrogénica) también habían desarrollado prematuramente depósitos de la proteína beta amiloide en sus cerebros. Los científicos continuaron demostrando, en un artículo de 2018, que archivaron muestras de la c-hGH que estaba contaminada con proteína beta amiloide y, a pesar de haber estado almacenada durante décadas, transmitía la patología beta amiloide a ratones de laboratorio cuando se inyectaba.

Sugirieron entonces que las personas expuestas a la c-hGH contaminada, que no sucumbieron a CJD y vivieron más tiempo, eventualmente podrían desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Este último artículo informa sobre ocho personas remitidas a la Clínica Nacional de Priones de la UCLH en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres, quienes habían sido tratadas con c-hGH en la infancia, a menudo durante varios años.

Cinco de estas personas tenían síntomas de demencia y ya habían sido diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer o cumplirían los criterios de diagnóstico para esta afección; otra persona cumplió con los criterios de deterioro cognitivo leve. Estas personas tenían entre 38 y 55 años cuando comenzaron a presentar síntomas neurológicos. Los análisis de biomarcadores respaldaron el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en dos pacientes con el diagnóstico y sugirieron enfermedad de Alzheimer en otra persona; un análisis de la autopsia mostró patología de Alzheimer en otro paciente.

Lo curioso de esta noticia es que la investigación británica comenzó a partir de un hallazgo con sello español que apuntaba en esa misma dirección. El investigador de CIC Biogune Joaquín Castilla fue el primero que vio en ratones de laboratorio el riesgo de que la enfermedad pudiera saltar de un animal a otro. El término que utilizan los científicos es, sin embargo, transmisión y no contagio, porque son dos cuestiones muy diferentes. El alzhéimer no se contagia. «Nadie que conviva o atienda a un paciente corre el riesgo de sufrir la enfermedad por compartir el aire que respira o cogerle de la mano», recalca el neurólogo Pascual Sánchez, portavoz del Grupo de Estudio de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología. «El alzhéimer no es contagioso, pero sí transmisible», insiste.