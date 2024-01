De "indignante" a "estéticamente bello": así es el Cristo del cartel de la Semana Santa sevillana

El cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024 ha generado un intenso revuelo en redes sociales por mostrar un Jesucristo algo más lozano de lo que suele ser habitual en estas celebraciones. El Consejo de Hermandades y Cofradías de la capital hispalense ha presentado este sábado el diseño, obra del pintor Salustiano y, de momento, ha tenido una acogida desigual.

"Una vergüenza", "Indignante", "Ni es el Orgullo ni Cristo resucitó en una sauna gay", "Rompedor", "Estéticamente bello y para nada irreverente" son algunas de las opiniones vertidas por los internautas en la red social X (antes Twitter).

Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024

Bonito pero fuera de lugar, no es el Orgullo ni Cristo resucitó en una sauna gay



Las hermandades están llenas de trepas progres que no saben dónde están metidos ni que cada cosa tiene su sitio.



Fdo: un gay pic.twitter.com/FRETUP1CzH — 𝗕𝗘𝗖𝗔𝗘𝗦  (@BECAES_) January 27, 2024

Lo bueno del cartel de la semana santa de Sevilla es que lo pueden usar también para las fiestas del orgullo. pic.twitter.com/5wimFFoqSt — JuanitaBanana (@Alissonofabitch) January 27, 2024

El cartel de la Semana Santa de Sevilla MAL pero un señor vestido de torero y de betún hasta arriba para reyes BIEN. pic.twitter.com/dcZ4UGmwdW — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 27, 2024

Me encanta el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Estoy divino. pic.twitter.com/4mzy8yQkw6 — Dios (@diostuitero) January 27, 2024

El cartel de Semana Santa de Sevilla solo tiene una descripción: una absoluta vergüenza, una blasfemia y un desprecio a Dios.



Y prefiero no decir nada más que me cierran la cuenta. pic.twitter.com/uSACoiECWe — † Andrés † (@jandcalderon985) January 27, 2024

La obra, titulada "Entre la multitud solo estás tú" y al más puro estilo de este prestigioso pintor, evoca la Resurrección de Cristo reflejando "la parte luminosa de la Semana Santa", según indica el autor, y que ha sido presentado insertado en una caja de luz. La imagen muestra a un muy joven Cristo resucitado cubierto levemente de cintura para abajo y con la cara de su hijo Horacio que le ha servido de modelo. "Mi Cristo luce joven y bello. Joven, como metáfora de pureza: así se ha mostrado a la Virgen María en la historia del arte, casi como una adolescente. Y bello porque, me remito a Platón, belleza y bondad son la misma cosa", afirma Salustiano.

"Cuando me pidieron crear el cartel de Semana Santa, estuve tentado de representar a Jesucristo yacente, pero esa idea la deseché pronto. Caí en la cuenta de que mi trabajo siempre se había posicionado del lado más sereno e iluminado de la vida y de las cosas", ha señalado el cartelista tras descubrir la obra.

Una pintura que tiene, además, un significado muy personal para Salustiano. "Tenía doce años cuando mi hermano murió. Mi madre me pidió que entrara en la habitación donde reposaba su cuerpo para despedirme de él. Yo estaba aterrado, pero cuando vi su cara y el gesto sereno de sus manos cruzadas sobre su pecho, me quedé estremecido. ¡Cómo un cuerpo yacente podía contener tanta belleza!". Esta particular evocación de Cristo Resucitado, de alguna manera, "me serviría para confirmar la resurrección de la memoria de mi hermano".

Siguiendo su línea artística, Salustiano nos muestra su particular reminiscencia al Renacimiento más sublime, en la que deslumbra el fondo plano monocolor, de un rojo rotundo, el conocido como "rojo Salustiano".

Dentro del cartel hay dos elementos muy representativos de la Semana Santa de Sevilla: el paño del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor. "Me habría encantado incluir en el cartel un homenaje a todas las Hermandades de la ciudad, pero solo he podido evocar a dos de ellas", matiza el pintor.