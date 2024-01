Irene Montero no encaja en su propia definición de mujer

El podcast 'El Sentido de la Birra', conducido por Ricardo Moya, ha invitado a "charlar con cerveza para una inmensa minoría" a la que fue ministra de Igualdad, Irene Montero. Durante la conversación, la candidata a las elecciones europeas como cabeza de lista de Podemos ofreció su perspectiva sobre lo que para ella sería la definición perfecta de "mujer". Una descripción que se centró en la posición de desigualdad que, según Montero, las mujeres ocupan en comparación con los hombres.

Así, y tras leerle Moya la definición que la RAE da a "mujer", Montero contesta que esa definición no responde "a la sociedad feminista que ya somos". Y se centra en la tercera acepción de la RAE ("que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia") para señalar que no dicen cuáles son esas cualidades, porque en su opinión "no hay características en el plano de lo biológico o de lo fisiológico biológicas que determinen por sí mismas que eres una mujer".

"Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres" @IreneMontero en El Sentido de la Birra. ¡Entra aquí! 👉🏻 https://t.co/cU4Px4914k pic.twitter.com/WlBPBn2KHa — El Sentido De La Birra (@esdlbirra) January 24, 2024

Para Montero, "una mujer es una posición en la sociedad que por el hecho de ser mujer te hace tener más riesgo de pobreza, más riesgo de sufrir violencias, te hace ocuparte mayoritariamente de las tareas de cuidados, tener más dificultades para desarrollar tu proyecto de vida". La exministra asentía a esa idea y añadía la importancia de alejarse de características biológicas o femeninas para definir el concepto: "Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias".

En este momento, Moya le corta y le espeta: "Entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo", a lo que la exministra le contesta, con la cara muy seria: "¿A qué te refieres?". "A que eres una persona que tienes un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder...", le indica el presentador.