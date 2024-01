Consulta el horóscopo de hoy: jueves, 4 de enero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo del jueves 4 de enero de 2024 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Aunque con retrasos tomarás la iniciativa y te lanzarás a unas interesantes aventuras. Tu espíritu de conquista arde en deseos de nuevas experiencias, las pasiones no se harán esperar, es tu día.

TAURO

Te verás casi obligado a acatar los deseos de la pareja. Aunque al principio no te guste nada, poco a poco irás comprobando que te acomodarás muy bien a todo. La noche promete momentos de pasión.

LEO

xSerá fácil el entrar en conflicto con un miembro de la familia que por quererte a su manera no estará de acuerdo con tus planes. Llega dinero por el azar si pones en marcha tu capacidad intuitiva.

LEO

xEstarás muy sentimental y ello te impulsará a realizar acciones con gran tinte romántico. En pareja es donde vivirás experiencias reconfortantes y profundas. Tu imagen social será muy brillante.

LEO

Tendrás una gran necesidad de movimiento que se hará muy patente en el alto grado de excitabilidad en que te encuentras. No corras riesgos en deportes extremos o en situaciones complicadas, templanza.

VIRGO

Deja las normas en un segundo plano y lánzate a experimentar las sensaciones nuevas y gratificantes que la vida te presenta hoy. No te quedes solo, busca hoy más relación social y hallarás equilibrio.

LIBRA

Estarás más sensible que de costumbre a todo lo que pase a tu alrededor. Las acciones y las palabras de los demás dejarán una profunda huella en tu corazón. Tu magnetismo está despertando pasión.

ESCORPIO

Tu fuerte precipitación de hoy hará estragos si no controlas a la hora de entablar una nueva relación tus modos y formas. Cuida con la bebida y comida, hoy nada de excesos, salvo en el amor.

SAGITARIO

Tu expresión será fácil pero ello no significa que los demás te entiendan a la primera, la gente te mirará algo extrañada y no entenderá tus intenciones. No te dejes avasallar y ve a por todas.

CAPRICORNIO

Te costará mucho el llegar a comunicarte bien con tu pareja. Una especie de soledad interior te llevará a la depresión. Intenta gozar de la naturaleza, hoy necesitas descargas tensiones, a por ello.

ACUARIO

Ten un poco más de cuidado a la hora de encarar las relaciones con los demás. Lo que digas o hagas hoy será severamente medido por todos, pon más tacto y verás que te sales con la tuya. Templanza.

PISCIS

Notarás cierto agobio durante el día, los tiempos se te harán cortos, pero no intentes abarcar demasiado, hoy céntrate en un asunto y ve a por él. La noche te depara una gran satisfacción romántica.