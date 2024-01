El horóscopo del amor para 2024 en cada signo del zodiaco: "amores y desamores"

Si hay algo que entristece o, por el contrario, nos revitaliza a tope, es el amor compartido que quita las asperezas. Cada signo del zodiaco tiene sus "armas" para defenderse, vamos a indagar cómo, cada uno, conseguirá la suerte que se merece...

EL AMOR EN ARIES

El conquistador por excelencia, al que le va la "marcha" con las cosas más difíciles. Buen año se os plantea para estar en vuestra salsa, alto magnetismo y actitud resuelta, os acompañará durante todo el ciclo. Pero una cosa deberán cuidar, el que no se os suba a la cabeza que, "todo el campo es orégano". Las fases lunares os harán tocar tierra más de una vez, deberéis entender, y seguro lo haréis que, hay signos más dóciles y otros, que no se dejan querer. Los periodos más "victoriosos" donde podréis hacer gala de vuestro natural don, son la primera quincena de febrero, finales de marzo, todo junio y octubre. No podéis quejaros que el año viene fuerte, beneficia a vuestro planeta Marte y al gusto por figurar. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el rojo y el azul. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Cuando la Luna va creciendo

vuestras ansias van a la par,

no pasarse en exigencias,

da un triunfo sin par.



EL AMOR EN TAURO

Del dominio en el amor este signo sabe mucho, no por nada la "diosa Venus" gobierna vuestros impulsos. El 2024 os lo servirá en bandeja, traerá beneficios en todo aquello donde en la elección del camino a tomar, lo dicte vuestro corazón y deseos. Se abren nuevas posibilidades de experiencias y de crecimiento emocional. Cualquier cambio que os plantéis en este año, será a bien seguro, satisfactorio y constante en el tiempo. Los meses más idóneos serán en enero, mayo, julio y noviembre. Tiempo de sobra tendréis para acomodaros emocionalmente, no olvidéis que la pareja, también tiene que adecuarse, el equilibrio os llegará sin sorpresas pero constante y pasional. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el verde oscuro. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Enamorados de la Luna Llena,

os hará brillar los ojos,

seguro que vuestra pasión,

dará luz a muchos otros



EL AMOR EN GÉMINIS

Vuestra natural necesidad comunicativa este año se da por descontado, gozaréis de un magnetismo ideal y facilidad de convencimiento. Vuestro Mercurio regente os hará brillar tanto en lo social como en lo íntimo. En el 2024 no habrá límites para vuestra imaginación y experiencias, cosa que os atraerá y hará felices. Los momentos más adecuados para encontrar la pareja ideal y compartir esos goces del amor, será sobre todo en febrero, abril, junio, septiembre y diciembre. El año viene fuerte, movido y sorpresivo, tal como vuestra naturaleza geminiana necesita para sentirse vital. Vuestra mirada será magnética, sensual y hasta diabólicamente juguetona. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el violeta y el celeste. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Dice el viejo refrán

"No era nada lo del ojo

y lo llevaba en la mano"

Año propicio de mucho antojo



EL AMOR EN CÁNCER

Sensibles y emocionales por naturaleza, empáticos hasta con una roca, viene el año con fuerza y os pondrá a prueba en el amor hasta límites impensados. La diosa Luna que os rige, aunque vaya variando a diario, os dará en este año la suficiente firmeza y autodominio para encontrar el equilibrio emocional necesario. La llave para estos éxitos sólo está en vuestra actitud, a mayor confianza en vosotros mismos el triunfo asegurado. Los meses de mayor impacto social y romántico son en enero, finales de febrero, todo mayo, julio, septiembre y noviembre. El 2024 os hará vibrar como en los mejores tiempos, el romanticismo y la seducción la dominaréis como grandes maestros. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el blanco y celeste. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

La Luna se suele esconder,

al menos una vez cada mes,

pero vuestro amor incondicional,

os viste siempre de cabeza a pies



EL AMOR EN LEO

El rey Sol domina y alumbra vuestros sentimientos, desde la altura majestuosa contempláis las emociones, este año marcará un antes y un después en vuestras vidas. Ya entráis desde un principio con firmeza y seguridad. Los meses serán para vosotros "pan comido" en el amor. No habrá límites para ejercer y explorar los goces y aventuras que en el campo amatorio se os presentará, sólo habrá un inconveniente que, seguro resolveréis, si dais más libertad a la pareja, todo tendrá continuidad. Los meses más activos y con mejores resultados sentimentales son en febrero, abril, junio, y sobre todo agosto y octubre. Vuestra imagen será magnética, despertaréis la pasión casi sin esfuerzo, y ello provocará que habrá cambios importantes en vuestras relaciones. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el rojo y el azul mar. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Nadie está exento de los rayos del Sol,

dan vida a todo lo creado y energía sin par.

Si haces buen uso de ella y sin escatimar,

seguro que tu fuerza jamás declinará



EL AMOR EN VIRGO

Vuestro inquieto planeta Mercurio os presentará un nuevo año lleno de sorpresas y acontecimientos emocionales que, os mantendrá contentos y orgullosos, por hacer notar la buena capacidad selectiva que tenéis de natural. El 2024, en el amor, os volveréis más analíticos, haréis una rápida selección a vuestro favor eligiendo con cuantos y con quién vais a compartir romances y emociones. A más de uno le sorprenderá el cambio de actitud y el nuevo rumbo de vuestro corazón. Los meses más activos en este tema ya comienzan desde el principio, enero y febrero serán vitales para ordenar los sentimientos. En junio y sobre todo en octubre, llegaréis a la cima de vuestros deseos. Indudablemente, el nuevo año, creará un ambiente más acorde a vuestro gusto y es seguro que haréis "tabula rasa" con el pasado. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el naranja y el verde claro. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Cuando la gente cuenta cuentos,

tu ya de lejos los ves al brillar.

Tu mente se pone muy activa,

nadie te volverá a pisar



EL AMOR EN LIBRA

Esa continua necesidad de búsqueda de algo nuevo por experimentar, tan asociado a vuestro signo, se verá colmado de parabienes en este nuevo año. No por nada, vuestro planeta regente Venus, la diosa del amor, gozará en este año del aprecio y magnetismo necesario del resto de los mortales. No sólo aumentará vuestra natural capacidad de seducción, es el año el que llega ofreciendo más opciones al amor. Incluso se dará el caso de algún romance oculto, el nacimiento de una nueva pasión. El tema se las trae, os veréis en el compromiso de tomar una seria decisión en vuestras vidas, elegir entre lo estabilizado o lanzaros a nueva aventura. Los meses de abril, junio y julio, serán decisivos en este aspecto. Octubre y diciembre serán los de la prueba final, si mantenéis el tipo, flores y dulces os acompañarán. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el celeste y colores crema. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Si me quedo o no me quedo,

será una cuestión personal.

Pero lo que queda claro es,

que no me voy sin probar



EL AMOR EN ESCORPIO

El amor y la pasión juegan en vuestras vidas como alimento principal. El 2024 encenderá la mecha y vosotros a punto de explotar. El planeta Marte combativo y el apasionado Plutón, vuestros planetas regentes, vienen muy fuertes y con las pilas cargadas. Vuestros deseos más profundos saldrán a la luz y no dejaréis "títere con cabeza", el apasionamiento desbordado os llevará a experiencias muy fuertes. Vuestra propia mirada ya vaticinará los deseos, es un año de conquistas amatorias y mucho placer. Este volcán de emociones, se verá y vivirá de forma más intensa, en los meses de enero, marzo, mayo, primera quincena de julio y, el no va más, en finales de octubre y todo noviembre. Como buenos escorpiones, el aguijón estará presto y afilado, es un año en el que vuestra personalidad y deseos, por alocados que sean, tendrán fácil salida y muchas opciones. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el blanco y el rojo. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Se puede ir de picaflor por la vida,

como abeja que transporta el polen,

pero cuidado que las mieles,

no siempre tienen igual sabor



EL AMOR EN SAGITARIO

Como buen centauro y Júpiter como planeta regente, os espera un año de aventuras y cambios que alimentarán vuestra energía vital. El año viene fuerte en lo que al amor se refiere, además estaréis deseosos de compartir vuestras vidas. Recordar que, más que el número, lo importante es la calidad. Habrá sobradas oportunidades para poder elegir, os envolverá un magnetismo especial, tanto en lo social como en lo íntimo. Vuestra altura de miras se verá plenamente compensada, el 2024 os proveerá de contactos y uniones de lo más atractivas. Vuestro poder innato de seducción hará maravillas y la compensación emocional os acompañará todo el ciclo. Los meses más activos, y con más aventuras pasionales, serán en febrero, abril y junio. Pero donde hallaréis la plenitud, tanto en deseos como en circunstancias, será en finales de agosto, todo agosto y diciembre. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el naranja y el azul claro. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

La vida da muchas vueltas,

cosa que a vosotros encanta,

pero no apliquéis tanta prisa,

así el centauro no se cansa



EL AMOR EN CAPRICORNIO

Como "dominadores" del Tiempo y a la par perseverantes en el actuar, gracias a vuestro planeta regente Saturno, en el campo del amor en este nuevo año, cosecharéis lo sembrado que ha sido mucho. El año os pondrá a prueba para que os abráis más al contacto directo, menos pensar en los inciertos futuros, y más en los excitantes momentos que llegarán. 2024 es vuestro año para encontrar "la horma al zapato". Tendréis todo a favor en lo erótico y la capacidad de seducción. Los meses más activos y prolíficos en este aspecto son, la primera quincena de enero, todo marzo, mayo y julio. En noviembre llegaréis al cenit de las relaciones, será cuando más vibréis en el amor y sus juegos. Vuestra imagen social y seductora, atraerá a la pareja ideal que os cambiará la vida. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el negro, el morado y el azul eléctrico. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Con un paso taciturno

en los avatares de la vida,

llega el amor al encuentro,

de forma muy sorpresiva



EL AMOR EN ACUARIO

Amor libre y sin fronteras es vuestra natural necesidad. El planeta que os rige es Urano, muy dador a los cambios sorpresivos, por ello "ataros los cabos" que este año habrá movidas. Vuestra naturaleza independiente os volverá más necesitados de espacio y libertad de movimiento, por ello haréis una rápida "limpieza" de determinadas relaciones tanto afectivas como sociales. Os enfrentáis a un año de cambio y de nuevas experiencias, por ello, será un ciclo en el que os sentiréis muy a gusto creciendo emocionalmente. No habrá signo que se os resista, una mirada seductora al mismo tiempo que juguetona, cautivará al más pintado. Los meses más "aventureros" y con cambios de pareja y vida son en febrero, abril, agosto y noviembre. El 2024 os trae una renovación completa del continente y el contenido. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el blanco, el azul y el verde pastel. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Volar alto y sin rumbo

os apasiona continuamente,

fácil olvidáis las cosas,

que no sean del presente



EL AMOR EN PISCIS

Un nuevo año sensible como vuestra vida interior, emociones que no faltarán y un magnetismo sin par. El planeta Neptuno, regente de vuestro signo, aumentará su capacidad sensitiva proporcionando a estos nativos mayor facilidad de expresión. En este 2024 aflorará todo ese mundo interior y os pondrá en la búsqueda, incluso alocada, de una total relación de pareja. Pondréis "toda la carne en el asador" y sabréis canalizar los interiores sentimientos de una forma muy eficaz. Hasta vuestra voz seducirá y fomentará el romance, es un año donde, vuestro natural romanticismo, tendrá un efecto hipnótico. Los meses más positivos para conseguir los fines son, primera quincena de enero, todo marzo, julio y especialmente septiembre, en este mes, una comenzada unión, tendrá un muy largo recorrido. El color que os beneficia magnéticamente, sea en ropa, detalle o complemento, es el verde, el celeste y los tonos pastel. Os dejo este verso lunar que seguro os puede ayudar:

Siento tanto como me sienten,

cuando vibro en sintonía,

sólo me siento presente,

cuando vivo en armonía



Que el año traiga lo que realmente nos merecemos; los astros están ahí para darnos los avisos, somos nosotros con la actitud, los que podemos conquistar todos los anhelos, los de vivir en paz y compartir entre todos el amor fraterno. ¡Feliz Año 2024!