El adiestrador sin fronteras

Iván García (Madrid, 44 años) no oculta su alegría tras haberse convertido en el primer agente de la Guardia Civil en alcanzar el puesto de asesor europeo de equipos caninos de Frontex, el organismo de la Unión Europea que vela por la seguridad de nuestras fronteras, una responsabilidad a la que hasta ahora no había llegado ningún español. No todos los honores van a ser para Nadia Calviño y su cargazo al frente del BEI.

"Estoy muy contento, sobre todo por lo que supone de reconocimiento a la Guardia Civil", dice tras su promoción a la máxima categoría policial europea en el adiestramiento de perros. Llegar ahí no ha sido fácil. Los asesores son escasos y se seleccionan entre los mejores instructores caninos de los 27 países de la UE.

Para estas tareas, Frontex contaba únicamente con cuatro expertos -un finlandés, un austríaco y dos suecos-, a punto de jubilarse. Por eso, junto al español han sido ascendidos un comandante de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal y un capitán de la Guardia Fronteriza de Letonia.

Como flamante asesor de Frontex, el agente trabajará para homogeneizar en el ámbito europeo los procedimientos operativos y de adiestramiento para el uso de perros. Y lo hará en los tres grandes campos de la especialización: la detección de sustancias (droga, explosivos, dinero, restos biológicos...); la localización de personas en diferentes escenarios (bajo los escombros de un terremoto o inmigrantes ocultos en vehículos) y el uso de la fuerza.

Iván García lleva la mitad de su vida, 22 años, en la Guardia Civil, los últimos ocho destinado en el Centro de Adiestramiento de Perros, con base en El Pardo (Madrid). Antes de llegar al Servicio Cinológico (como se denomina esta unidad) permaneció casi nueve años en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Pero en 2011 hizo un curso de guía canino y le cambió la vida. El flechazo resultó tan profundo que a día de hoy afirma no concebir su carrera profesional !ni mi vida personal! sin la compañía de los chuchos. Es de los convencidos de que el perro es el mejor amigo del hombre. !Lo tenía claro antes, pero ahora que llevo años trabajando con ellos lo ratifico totalmente!.

El agente, soltero y sin hijos, convive en su casa con dos canes, su actual perro operativo, Nerón, un pastor belga marinois, y una perrita pinscher, de nombre Puzka, lata en polaco. "No me preguntes por qué, pero fue la primera palabra que aprendí de mi expareja, que era polaca. Puzka tiene 16 años... ¡ha visto mi vida pasar, jajaja!!.

Antes de Nerón (los guías de la Guardia Civil pueden llevarse a casa su perro operativo), Iván convivió ocho años con Trinity, otra pastor belga, con la que logró la certificación de instructor y a la que debe "gran parte de lo que soy". Trinity murió hace dos años y aunque insustituible, su hueco en el sofá lo ha ocupado Nerón, que se lleva de maravilla con la perrita Puzka, "y eso que los pastores belgas son algo nerviosos".