Un reportero pasa por la espalda un décimo de Lotería a Pedro Sánchez en busca de suerte

La gente busca la suerte de cientos de maneras. Algunos frotando la cabeza a un calvo o la tripa de una embarazada. En cuanto a la lotería, los compradores optan más por números acabados en 7 o en 13. Lo que aún no habíamos visto era frotarle la espalda a un líder político, pero si se trata de Pedro Sánchez, quien parece tener la suerte de su parte, no es mala opción para atraer fortuna.

El periodista de El Intermedio, Isma Juárez, puede que esté de suerte gracias a Pedro Sánchez. El reportero acudió a la presentación de su novela 'Tierra Firme' y, con su actitud descarada que le caracteriza, no dudo en pedirle al presidente un poco de suerte: "Hablamos de una persona que ha conseguido renovar mandato contra todo pronóstico, que ha salido victorioso de una pandemia e, incluso, de un volcán". Ante estos hechos, uno puede tomarse en serio que el líder socialista pueda repartir suerte.

Juárez bromeaba ante el presidente sobre que tenía que devolverle el favor tras comprarle su libro "ya me he gastado 22 euros en el libro, ahora le toca a Pedro Sánchez hacer algo por mí". Definiendo al presidente como "el tipo con más suerte del mundo", el periodista no dudó en decirle: "Creo que debería repartirla, por eso he traído un décimo de lotería para ver si se lo puedo frotar por la espalda".

A lo que Pedro Sánchez solo pudo seguirle el juego y darle pie para conseguir su objetivo: "Bueno, tú pásalo si quieres, no tengo ningún problema". Sorprendido por la aceptación de la disparatada petición, se le escapó un "hostia", que el mismo presidente le llamaba la atención: "No digas eso que estás en horario infantil".

El moomento en el que Isma Juárez consigue pasarle un décimo de lotería por la espalda a Pedro Sánchez. #elintermedio pic.twitter.com/GOCypZsWb4 — El Intermedio (@El_Intermedio) December 12, 2023

Después de que se viralizara este intercambio entre el periodista y Pedro Sánchez, las redes se han volcado a intentar descifrar el número del décimo, pero aún no ha habido suerte.