La petición más extravagante de 'El Yoyas' al presidente del Gobierno español

Lleva tiempo fugado, mucho tiempo para algunas personas, como su ex-pareja y madre de sus hijos, Fayna Betheancourt, víctima, según la justicia, de "maltrato de forma continuado" por su parte. Nadie sabe dónde está Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', desde que fue condenado por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria a pasar seis años en prisión por cometer siete delitos, seis de ellos contra su exmujer y sus dos hijos.

Cuando tenía que ir a la cárcel, el problemático concursante de 'Gran Hermano' no se presentó y para localizarlo se emitió una orden de búsqueda y captura que aún dura hoy día.

Pero lo más sorprendente no es que permanezca en paradero desconocido, sino que acaba de conocerse que 'El Yoyas' ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el indulto o la amnistía y condonar" sus deudas con Hacienda.

Esto podría parecer un chiste o una broma de mal gusto, pero lo cierto es que el fugado, al parecer, no tiene intención de entregarse, aunque, hace unos meses, el Tribunal Supremo rechazó su revisión de la condena a partir de nuevos elementos.

En paradero desconocido

Son varios los juzgados y tribunales que han dado credibilidad a la denuncia de Fayna y han insistido en la "agresividad" del ex concursante de Gran Hermano con su familia ya que "actuaba de forma violenta" cuando alguien cercano le llevaba la contraria, según la sentencia.

Por este motivo, Fayna Betheancourt y su familia temen por su integridad física. De hecho, en declaraciones realizadas ayer en el programa 'Fiesta' de Telecinco, la joven aseguraba que "en su día me dijeron que se tardaría un par de meses en encontrarlo y ya ha pasado un año. Toda esta historia es como una página que no termino de pasar, está ahí pendiente y no se ha resuelto. No acabo de tirar para adelante del todo".