Inés Arrimadas y Xavier Cima se separan definitivamente

Los rumores decían que atravesaban una fuerte crisis desde hacía unos meses. Ahora se confirma. Inés Arrimadas y Xavier Cima se separan tras seis años de matrimonio. La pareja parecía estar pasando por una etapa complicada e incluso algunas fuentes decían hacer vidas separadas tras su traslado a Jerez.

Y es que Arrimadas y Cima sufrieron una crisis en primavera que no han podido superar. El viaje de Barcelona a Jerez sería precisamente para intentar salvar su relación. Algo que no han podido conseguir. La expolítica vive con sus dos hijos allí en su ciudad natal al igual que su exmarido quien compagina su trabajo con la crianza de sus hijos.

La ruptura ha sido confirmada por Vanitatis que ha asegurado además que la relación ha terminado correctamente. “Se llevan muy bien, no ha sido nada traumático porque ha sido largo y muy meditado, sufrieron una crisis fuerte cuando Ciudadanos empezó su particular hundimiento, y aunque han intentado salvar los muebles y se mudaron con mucha ilusión, no lo han conseguido", aseguraron fuentes cercanas al citado medio. Además precisaban que la relación es buena "sin malos rollos" y que incluso "hacían planes juntos".

La exlíder de Ciudadanos se casó en 2016 en Jerez de la Frontera, su ciudad natal, y cuatro años después, en mayo de 2020 daba a luz a su primer hijo, Álex. Una noticia que ella misma confirmó también a través de su cuenta de Instagram: "¡Que ganas teníamos de verle la carita!", decía entonces. "Estamos inmensamente felices y muy emocionados por este gran regalo que nos ha dado la vida", subrayaba la política. En 2021 llegaba Marc, el segundo hijo de la expareja.

Y en primavera anunciaban su mudanza. “Cualquiera que tenga hijos en una ciudad lejos de los abuelos sabe lo difícil que se vuelve conciliar cuando ellos no están cerca. En nuestro caso, ni en Barcelona ni en Madrid hemos tenido nunca a nuestros familiares cercanos y, con dos niños tan pequeños, hemos decidido mudarnos a Jerez para poder tener cerca a la familia”. Al parecer ese motivo no era el único, también buscaban revivir un matrimonio que ahora ha muerto por completo.