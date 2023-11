Óscar, de 20 años, contra un pollo de corral: “Me voy a enfrentar a mi mayor miedo”

Lo último que se ha hecho viral para sorpresa de todos es cómo se corta un pollo entero paso por paso. No parece tener muchas características excepcionales para que se viralice por todo Internet, pero si te lo cuenta un ‘influencer’ de 20 años la cosa cambia. Este desternillante vídeo ha conseguido casi 14 millones de reproducciones en TikTok en apenas 24 horas y se ha compartido por X -antiguo Twitter- en masa.

Óscar es un 'influencer' de 20 años que lleva desde 2020 subiendo vídeos a la red social TikTok sobre su vida cotidiana, amorosa, estudios o consejos. En este último vídeo se enfrenta ante su "mayor miedo".

Esta ‘aventura’ en la que se adentra comienza por su necesidad de demostrarse a sí mismo que es un adulto funcional e independiente. Según como lo cuenta parece que tiene que cazar al pobre animal, pero nada de eso. El joven se enfrenta a un pollo de corral de supermercado.

Ya sacarlo del envase le cuesta más de un minuto, más de una arcada y muchas ganas de desistir en la batalla, pero acaba haciéndolo al grito de: "Óscar, imagínate que tienes que alimentar a una familia".

Dispuesto ya a ponerse con la parte más difícil, deshuesarlo, el ‘influencer’ nos regala dos minutos y medio de caras de lo más sugerentes, que es lo que hace el vídeo tan divertido. El chico parece estar pasándolo tan mal que incluso se muestra a punto de echar una lágrima mientras repite: "Me está dando mucho asco, de verdad, me voy a echar a llorar".

El desenlace es, sorprendentemente, exitoso ya que consigue hacerlo al completo sacando sus dos muslos, dos alas, dos pechugas y la carcasa para el caldo. Esto demuestra que podrá alimentarse él, y toda su familia; ya es todo un adulto. "No me he sentido tan orgulloso de mí...", declara Óscar tras acabar su tarea.