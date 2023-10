Encuentran a una bebé recién nacida en Málaga abandonada en el suelo y llorando

Una bebé recién nacida ha sido encontrada este sábado por la mañana en la calle Actriz La Tirana en Málaga capital y posteriormente la Policía la ha trasladado al hospital Materno Infantil, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que se trata de una recién nacida que todavía tenía el cordón umbilical, está en buen estado y ha quedado ingresada en el centro sanitario para hacerle las pertinentes pruebas médicas.

Al ser descubierta por un particular, fue tapada inmediatamente para que no tuviera frío y cuando los sanitarios le han dado algo de alimentación "ha sido aceptada inmediatamente y con ganas", han precisado las fuentes, por lo que ha asegurado que todo marcha bien y no se teme por su vida.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar lo sucedido después de que a las 8.30 una persona diera aviso al teléfono de Emergencias 112 de que había encontrado un bebé en el suelo y llorando en la calle Actriz La Tirana, en la zona del Duende.

Rápidamente, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que envió una UVI móvil a la zona, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma.

Los agentes de Policía han realizado el traslado del bebé al Hospital Materno Infantil para su atención médica.