Isabel Pantoja, la gran ausente en la boda de su hija con Asraf Beno

La cuenta atrás llegó a su fin. Isa Pantoja y Asraf Beno se dieron otra vez el 'sí quiero' en una finca sevillana tras formalizar su unión ante notario el pasado martes en Fuenlabrada (Madrid). Una boda que tuvieron que aplazar en varias ocasiones.

La pareja llevaba más de dos años esperando el gran día. Tenían previsto celebrar la boda en Marruecos en junio de 2021, pero las medidas de control de la covid obligaron a su primer retraso. Pensaban entonces que solo sería para unos meses, hasta septiembre u octubre, sin embargo, para final de año comprobaban que sería imposible una celebración inminente. Otro importante cambio fue la ubicación ya que, si bien tenían pensado trasladarse a Marrakech, finalmente, optaron por quedarse en España.

La boda comenzó sobre las 18.30 en la finca sevillana Al-Baraka, en el término municipal de Dos Hermanas. Un espacio inspirado en la arquitectura y cultura árabe que les permite sentirse más cerca del país de origen de la familia del novio. Eso sí, la novia puntualizó en 'Vamos a ver', el programa matinal de Telecinco, que la fiesta tendría "toques" del país norteafricano en la ceremonia y el banquete.

Un día que no será tan feliz como quisieran los novios. Al igual que en el trámite ante notario, en el que ejercieron de testigos la madre del novio y la mejor amiga de la novia, a Dos Hermanas no acudió Isabel Pantoja. Y eso que el lugar de la celebración está muy cerca de Cantora, la finca en la que vive la tonadillera. "No soy el motivo por el que su madre no está aquí", apuntó Jorge Javier Vázquez antes de entrar a la finca. "Le dije (a Isa) que podía utilizarme como comodín. Si me dice que viene su madre y me pide que no venga, lo entenderé perfectamente", aseguró el presentador quien, además, ejerció como padrino.

La presencia de la tonadillera sería la gran ilusión de la novia, que ha intentado por todos los medios que la artista le acompañe en este importante día. Tampoco estará su hermano, Kiko Rivera, ni su mujer, Irene Rosales. "El viernes lo celebramos por todo lo alto con nuestra gente", aseguró Isa Pantoja en su cuenta de Instagram el pasado martes, ya convertida en la esposa del concursante de 'Supervivientes'. Entre su gente, además de Vázquez, se encuentran su prima Anabel Pantoja con su nueva pareja, David, y las televisivas Lydia Lozano y Carmen Borrego.

Hannibal Laguna

Isa Pantoja ya dio algunas pistas sobre el secreto mejor guardado de una novia: su vestido. Si para oficializar su amor ante notario eligió un conjunto informal formado por falda vaquera y una camisa blanca, para la ceremonia optó por dos modelos del veterano diseñador Hannibal Laguna, que solía vestir a María Teresa Campos. "Han sido tres pruebas de cuatro horas y pico cada una, pero ya está listo", explicaba en el mismo espacio televisivo.

El novio, al igual que su padre y su hermano, vistió del también veterano Félix Ramiro, sastre de cabecera de David Bisbal, al que ha diseñado el vestuario para su última gira mundial. También vistió al futbolista David de Gea en su boda con Edurne o a Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, en diferentes eventos.