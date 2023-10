El nombre imposible elegido por los duques de Húescar para su hija que no irá en su DNI

Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos. Este es fue nombre elegido por los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, para el bautizo de su segunda hija. Pero la pequeña no lo tendrá en su DNI y no porque no quepa en el documento, que también, si no porque no puede ser aceptado por el Registro Civil.

Según el artículo segundo de la ley sobre nombre y apellidos y orden de los mismos, recogido en el Boletín Oficial del Estado: "En la inscripción se expresará el nombre que se da al nacido, si bien no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples". Así que tendrán que elegir uno más sencillo para el registro, aunque siga respetando la historia y abolengo familiar.

Tal vez lo acorten un poco como en el caso de su primogénita, que se llama Rosario Matilde Sofía Cayetana Dolores Teresa, aunque todos la conocen como Rosario.

El bautizo, del que fue madrina su abuela, Matilde Solís, y padrino Jorge Rojas, íntimo amigo de su padre, se celebró el pasado sábado 7 de octubre en la Parroquia de San Román de Sevilla y reunió al completo a la familia de Alba.

Entre los invitados, asistieron los hermanos Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, un reencuentro mediático después de en las últimas semanas se hiciera público el grave enfrentamiento entre ambos.

También acudieron Jacobo Martínez de Irujo y su mujer, Asela; los condes de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, justo después de conocerse que serán padres de un niño; y Alfonso Díez, viudo de la aristócrata Cayetana Fitz-James Stuart.