Aitana lanza un claro mensaje tras las críticas a sus bailes y se emociona en Málaga

La cantante Aitana triunfó este sábado en el Auditorio de Málaga con su 'Alpha Tour', una gira que comenzó en Valencia y que la llevará en los próximos meses a siete ciudades españolas.

La cantante aprovechó la ocasión sobre el escenario para salir al paso de las críticas que ha recibido por sus nuevas coreografías, que algunos han tachado de demasiado sensuales teniendo en cuenta que la extriunfita mueve a un numeroso público infantil. Tras las primeras voces discordantes, han sido muchos los que se han lanzado a defender a la artista, aplaudiendo su evolución y su libertad de expresión sobre el escenario. Y este sábado fue ella misma la que, sin nombrarlo explícitamente, lanzó un claro mensaje a sus espectadores antes de cantar 'miamor'.

“De la canción no os voy a decir nada, solo que en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os dé la gana”, dijo la catalana, ovacionada por el público, antes de repetir sus coreografías de Valencia dejando claro que no cambiará su 'show'.

En otro momento del concierto, Aitana no pudo evitar emocionarse al compartir con sus seguidores una reflexión sobre los cambios que suceden a lo largo de la vida y de cómo afrontarlos.

"Yo se que aquí hay gente más mayor, más pequeños, gente que ha vivido más cosas y gente que ha vivido menos, y yo tengo 24 años y estoy muy agradecida a la vida por todo lo que me ha hecho vivir", comenzó diciendo.

"Me siento una privilegiada de verdad de poder trabajar de lo que me gusta, que en mi familia todo el mundo esté sano, y que mis amigos sean los de toda la vida, me siento muy afortunada y solo quiero deciros que si alguien está pasando por un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo te acabas dando cuenta, y yo también acabaré dándome cuenta que me queda mucho por vivir pero, te acabas dando cuenta que todo cambio es experiencia y todo cambio siempre, aunque no lo sepamos ver, siempre va a ser para mejor", zanjó entre aplausos.

Tras su paso por Málaga, la artista visitará Sevilla, Madrid, Bilbao, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.