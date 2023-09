Tamara Falcó se confiesa en el programa de Joaquín, 'El Novato'

Tamara Falcó ha visitado este jueves el programa de ‘El Novato’ presentado por el exjugador del Betis Joaquín Sánchez. El futbolista organizó una cena de lujo y decidió aprender un poco de protocolo en un lugar muy emblemático de la Comunidad de Madrid, el castillo de Viñuelas. Allí, Joaquín ha recibido unas clases magistrales de cocina por parte de la marquesa de Griñón. Pero no solo eso, también le ha explicado la correcta elaboración de platos, cómo servir una mesa de manera adecuada y el saludo adecuado al rey. Todo ello con la presencia de tres amigas de Tamara como son Ágatha Ruiz de la Prada, Teresa Bacca y Genoveva Casanova.

Pero lo que más llamó la atención de los espectadores no fueron estos adoctrinamientos, ni las invitadas, sino sus confesiones y su relación con Íñigo Onieva. Contó que había perdido su anillo de boda y todavía sigue sin encontrarlo, ahora posee un recambio temporal. “El otro día se me cayó y ahora llevo otro, mientras tanto... Y creía que nadie se daba cuenta. No sé dónde está el verdadero. Es que el real me estaba un poco grande... Y nada... aparecerá", afirmó entre risas.

También confesó las múltiples peripecias que sufrió el día de su boda. “Sufrimos todo tipo de malos, hasta que no llegue allí no sabía si me iba a casar”. Sus zapatos de boda hechos a medida quedaron calcinados ya que el camión que los transportaba se incendió. También le robaron las joyas de la tienda Del Páramo Vintage y habló de sus discusiones con las primeras diseñadoras de su vestido, Sophie et Voilá -finalmente fue Carolina Herrera quien diseñó su vestido.

La hija de Isabel Preysler habló también sobre el supuesto plagio que habría hecho del vestido de boda de Doña Letizia. "Se ha dicho mucho que se lo copié a la Reina. Pero no tiene nada que ver. Y yo creo que ella lo habrá pasado totalmente por alto. Porque mi vestido estaba basado en un vestido negro, que apareció en la colección de Wes Gordon, en la pasarela. Era una vestido imponente, que cerraba el desfile. Me lo enseñó él", confesó.

Tras todo esto, la marquesa de Griñón está ahora “megacasada” y continúa muy enamorada de Íñigo Onieva. Incluso llegó a hablar sobre su posible maternidad. "Me he estado preparando con un sistema de se llama naprotecnología, que es un programa que han traído desde Estados Unidos. Pero también soy muy consciente de que tengo una edad, entonces no sé cómo de fácil va a ser. Pero como creo mucho en Dios, si tiene que venir vendrá", concluyó.