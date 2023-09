'Brianeitor', una "lección de vida" cuando lo tienes todo en tu contra

Antes del estreno de "CampeoneX" solo conocían a Brian Albacete -y con su alias de Brianeitor2002- los habituales de los videojuegos que le siguen en las redes sociales. Después de la película de Javier Fesser, su vida pegó un vuelco y ahora protagoniza un documental que se estrena este viernes en el Festival de San Sebastián.

"La vida de Brianeitor" es el título de este filme, en el que Álvaro Longoria, al igual que hizo con los protagonistas de la primera entrega de "Campeones", retrata al joven almeriense en su entorno.

Fue Fesser el que le propuso a Longoria hacer un documental sobre Brian y él le respondió que no, que no podía repetirse. "Pero lo conocí y fue amor a primera vista. Le he seguido durante año y medio y cada minuto ha sido una lección de vida", asegura el realizador.

Un ejemplo de superación

Familiares y amigos hablan de la fortaleza de este chico, de las ganas que siempre ha tenido de salir adelante a pesar de la atrofia muscular degenerativa que padece y de sus frecuentes estancias en el hospital.

Brian, que perdió a su madre siendo un bebé, tenía seis meses cuando dejó de mover las piernas y poco después llegó el diagnóstico de su enfermedad. A los 8 años estuvo a punto de morir, le abrieron la traquea y desde entonces está atado a un respirador, que viaja con él en su silla de ruedas.

El director Álvaro Longoria, junto al 'gamer' Brianeitor en San Sebastián. Efe

Ahora solo puede manejarse con dos dedos, pero su discapacidad física no ha mermado su ánimo ni su sentido del humor. "Se cachondea de él mismo", dice una de sus tías en el documental.

Este viernes estará en la alfombra roja del Festival de San Sebastián para clausurar la sección Made in Spain con "La vida de Brianeitor". Antes, ha hablado de lo que supone esta experiencia en el certamen cinematográfico más importante de España.

"Es un sueño para una persona como yo, que tampoco pensaba tener tanto. Y que iba a estar en el mejor Festival, no me lo creía, Aún no me lo creo ", asegura Brian en el Kursaal donostiarra, adonde ha acudido acompañado de su primo, su amigo inseparable y su padre, que define a su hijo como "un luchador".

El documental muestra cómo alguien que lo ha tenido siempre todo en contra es capaz de abordar la vida con un ánimo y un optimismo envidiables. "Ha sido por la educación que me han dado, por mi familia. Eso hace que ha construido esa actitud, este carácter", afirma Brianeitor2002. Brianeitor no olvida a sus seguidores

El joven andaluz, de 21 años, suma más de tres millones de seguidores en las redes sociales, una actividad que se toma con mucha disciplina. Explica que ha dejado "contenidos ya creados" para estos días que va a pasar en el Festival, aunque en San Sebastián también está "recogiendo material" para ofrecer a sus "followers" cuando regrese.

No tienes planes sobre futuras experiencias cinematográficas. "Lo que venga, lo acepto. Me encantaría hacer una serie, no hay nada, pero tengo ese presentimiento", comenta.

Su padre, "papaneitor" en la película, remarca que su hijo es buena persona, que él tiene un carácter más fuerte y es Brian el que le "calma". "Nunca se ha quejado de su enfermedad, cuando no ha podido hacer una cosa, ha hecho otra. No se achica ante nada en la vida", subraya.

Lo que no le gusta es que le traten como si fuera un niño. "Me ha pasado, ahora me pasa menos, y nunca me ha gustado. Se acercan a mí como si tuviera 2 años", afirma el joven "streamer", que ha aprendido "muchísimo" de sus compañeros de "CampeoneX". "Son personas increíbles, súper cariñosos", apostilla.

Su padre le aconseja en el documental que debe mantener "los pies en el suelo". "Si he llegado a esto es por ser como soy. Si cambiara, no tendría sentido. Espero que no se me suba a la cabeza", señala.

"La vida de Brianeitor" llegará a los cines el 11 de octubre y después podrá verse en Movistar.