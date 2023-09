La vida ya no sigue igual para Julio Iglesias: cumple 80 años apartado de la vida pública

¿La vida sigue igual para Julio Iglesias? El artista latino que más ha vendido, el cantante que ha despachado 300 millones de discos, más incluso que los Rolling Stones, cumple este sábado 80 años. No se sabe si el compositor ingresa en la lista de octogenarios ilustres con ganas de seguir siendo un truhán o, si después de tantos tumbos, aspira a la vida descansada de un señor. El 'latin lover' que ha dado la vuelta al mundo cincuenta veces parece que ambiciona ahora la quietud. Cinco años retirado de la vida pública y un silencio clamoroso, solo roto por esporádicas declaraciones en redes sociales, están alimentado las especulaciones sobre su salud. Aunque él zanja la cuestión. "Estoy de puta madre", ha sentenciado en Instagram.

El cantante celebrará su cumpleaños al lado de los suyos, con su mujer, Miranda Rijnsburger. Su deseo es estar acompañado de sus ochos hijos y nietos, aunque aún no tiene claro si convocar un festejo en su casa de las Bahamas o conmemorarlo en la intimidad.

Un accidente de tráfico que casi le costó la vida en 1963

Hace seis años el cantante argumentaba que no había un día normal en su vida: madrugaba mucho, apenas dormía seis horas al día y los achaques propios de la edad le incordiaban con frecuencia. "Si me levanto y no me duele nada es que estoy muerto", se lamentaba. El artista padece desde hace muchos años problemas de espalda a raíz de un accidente de tráfico que casi le costó la vida en 1963, un siniestro en el que tuvo que afrontar varias fracturas en las piernas y una lesión en la columna vertebral, dolencias que le dejaron semiparalítico durante año y medio.

En esa postración desechó seguir adelante con su carrera futbolística y abrazó la música, si bien no escapó de las secuelas de una intervención quirúrgica muy delicada. Se había aferrado a la guitarra para combatir el aburrimiento de una larguísima y penosa convalecencia. "No me gusta acostarme porque empiezo a pensar en qué me va a doler mañana, aunque son dolores confesables que tiene todo el mundo", dijo en una de sus últimas entrevistas.

Ausente de la crónica social, quienes hablan con él sostienen que está enfrascado en la escritura de sus memorias. A raíz de la pandemia, decidió dejar negro sobre blanco sus vivencias. Quiere culminar este empeño cuando todavía tiene la mente lúcida y los recuerdos aún no están desvaídos. Pretende firmar una biografía extensa, un proyecto editorial de envergadura, para lo cual ha sondeado a algunos escritores estadounidenses de biografías. Uno de ellos será el que le dé textura literaria a sus notas y evocaciones. Será la oportunidad para desbaratar el sinfín de mitos y bulos que alimentan su leyenda. Uno de ellos es que el que dice que se ha acostado con 3.000 mujeres, un chisme que él mismo dejó correr al principio porque colmaba su vanidad y que ha crecido como una bola de nieve. Lo publicó hace muchos años el 'Daily Mirror' y entonces conminó a su mánager con una orden tajante: "Ni se te ocurra desmentirlo".

Una dilatada carrera llena de premios

Poseedor de todos los premios que imaginarse puedan, entre ellos a la Legión de Honor francesa y varios 'grammys', ha publicado más de 80 álbumes y cantado en 14 idiomas. No está mal para un hombre que sabía que carecía de una gran voz y que no sabía dónde meter las manos cuando se proclamó ganador del Festival de Benidorm en 1968. Era huesudo, envarado y soso, pero tenía carisma y estilo. Y además le dominaba una ambición desbordante. Quién diría que ese joven desgarbado que había sido guardameta en el Juvenil B del Real Madrid acabaría codeándose con Diana Ross, Frank Sinatra o Zubin Mehta. Hasta Michael Jackson llegó a hospedarse en su casa de Miami y durmió en el cuarto destinado a Chábeli.

Es curioso que de las pocas veces que Julio Iglesias ha roto su silencio, una haya sido para defender a su primera mujer, Isabel Preysler, cuando se produjo la destemplada separación con el escritor Mario Vargas Llosa. "El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor", comentó la estrella a la revista ¡Hola! El hombre que acribilló a infidelidades a Isabel Preysler salió en defensa de su buen nombre cuando el Nobel hizo que circulara la especie, a través de sus allegados, de que eran temperamentos incompatibles, él obsesionado por la cultura y ella por el espectáculo.

El cantante llega la vejez nadando en la abundancia. Una vez reconoció a Iñaki Gabilondo que desconocía con exactitud a cuánto ascendía su patrimonio. Sin embargo, la revista Forbes estima que su hacienda se eleva a los 700 millones de euros y situaba al cantante en el puesto 40 en la lista de los cien españoles más ricos. La publicación destaca que Miranda Rijnsburguer es la responsable de la gestión de sus inversiones, con importantes activos inmobiliarios en Miami y República Domicana. Hace tres años, Iglesias vendió una parcela de 2,9 hectáreas en Indian Creek Village, isla conocida como el 'búnker de los multimillonarios', a Ivanka Trump por 26 millones.

Al cantante, que ha cultivado con denuedo su imagen de galán maduro, le molestó la publicación de imágenes en las que se le veía caminando con torpeza y apoyado en dos mujeres. Dijo entonces que todo obedecía a que había sufrido una caída tonta. La palabra 'retirada' no entra en su vocabulario. "A mí no me retira nadie, salvo la gente, y la gente sabe que si hace eso me muero", confesó una vez a este periódico.