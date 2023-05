Julio Iglesias reaparece y habla de su estado de salud: "Dicen que ni siquiera recuerdo mis canciones"

Con un fino bigote, vestido de blanco y bronceado, como siempre, Julio Iglesias ha reaparecido en sus redes sociales para salir al paso de los últimos rumores sobre su salud. El cantante ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram junto a un texto dirigido a sus seguidores y en que que ha cargado contra los que, según él, especulan sobre un posible empeoramiento de su estado de salud coincidiendo con sus últimos años más retidado de la vida pública.

"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", comienza escribiendo. "De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM (de puta madre), pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre", continúa. Pero también aprovecha para cargar contra los que han interpretado este retiro voluntario con problemas más serios, que el propio cantante no duda en desmentir.

Al parecer, Iglesias se referiría al programa argentino 'A la tarde', de América TV, donde habrían asegurado que el cantante tiene graves problemas de movilidad, que le obligan a desplazarse en silla de ruedas y, además, sufriría problemas de memoria.

"No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…", se pregunta Julio Iglesias.

El cantante, afincado en Miami desde hace años y casado desde hace más de tres décadas con Miranda Rijnsburger, con quien comparte cinco hijos, agradece la preocupación sincera de sus seguidores y quiere demostrar que se encuentra bien con una foto que asegura que solo tiene unos días.

"El bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre", termina escribiendo en su perfil de instagram como homenaje a Julio Iglesias Puga, fallecido en 2005.