Bertín Osborne: "Todas son iguales"

Cuando parecía que las aguas se habían calmado en torno a la figura de Bertín Osborne después que saliera a la luz que va a ser padre a los 69 años, una nueva noticia bomba lo ha colocado de nuevo en el ojo del huracán. Encarna Navarro, exconcursante de 'Operación Triunfo', ha asegurado haber mantenido una relación paralela con el cantante durante 15 años.

Las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas, la de Fabiola Martínez, su exmujer, con la que Osborne estuvo casado dos décadas y a quien presuntamente habría sido desleal. Además, Gabriela Guillén, la madre de su futuro hijo, se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para contar cómo recibió Bertín la noticia de su embarazo.

Una semana convulsa que comenzaba con una "triste y decepcionada" Encarna Navarro, que afirmó haber tenido con el intérprete de rancheras "una verdadera amistad durante 15 años y una relación". En 'Espejo público' aseguró que tenía pruebas. "Tengo mensajes". En todo caso, también explicó que, aunque ya no siente nada por él, está decepcionada con que la haya negado "hasta como amiga". "He estado comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario", recordó Navarro.

Pronto, todas las miradas se posaron sobre Fabiola Martínez, a quien, de ser cierta la versión de Encarna, Bertín habría sido infiel durante años. "No es mi vida", aseguró Fabiola, para puntualizar que "hace mucho tiempo que ya no me afecta". Además, confirmó que había hablado con Bertín del asunto y subrayó que "yo siempre he sido muy honesta, muy transparente y muy franca. No me gustan las hipocresías".

Por su parte, la periodista Gema López fue la encargada de transmitir la reacción del presentador de 'Mi casa es la tuya': "Todas son iguales". Unas palabras que dejan espacio para la libre interpretación ya que no confirman ni desmienten la versión de Encarna.

"¿Me estás jodiendo?"

En cualquier caso, aunque desde que se separó de Fabiola, Bertín no ha querido confirmar ninguna relación formal, el inesperado embarazo de Gabriela Guillén, con quien sí que estaba comenzando un noviazgo, le hizo dar un paso adelante y asumir su responsabilidad. Ahora ha sido la propia Gabriela quien en el programa 'Y ahora Sonsoles' contó la sorprendente reacción de Bertín Osborne al conocer que estaba esperando su sexto hijo.

Durante la Feria de Sevilla la empresaria comenzó con algunos síntomas que le llevaron a sospechar un posible embarazo. A su regreso a Madrid se hizo la prueba que lo confirmó y cuando informó a Bertín este le contestó: "¿Me estás jodiendo?". Una respuesta que ya apuntaba a que ese embarazo marcaría el fin de su romance.

"Me enfadé, bueno, me molesté porque me dijo que no iba a confirmarlo", explicó Gabriela Guillén, aunque finalmente el cantante decidió hacerse cargo como padre y parece que con el tiempo ambos mantienen una relación fluida en lo que al bebé que esperan se refiere y que podría llegar a finales de año.