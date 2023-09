Shakira lanza 'El Jefe': un nuevo dardo hacia Piqué al más puro estilo mexicano

Shakira lo ha vuelto a hacer. La ruptura entre la artista y el exfutbolista, Gerard Piqué, además de posicionarse como uno de los temas más polémicos de los últimos años en nuestro país, se ha convertido en fuente de inspiración para la colombiana.

Tan solo unos meses después de publicar un tema junto al productor argentino Bizarrap en el que hablaba sin tapujos de su expareja y su supuesta infidelidad, la cantante ha sacado a la luz este jueves ‘Jefe’, una nueva canción junto al grupo mexicano Fuerza Rígida en la que arremete de nuevo contra Piqué y su familia.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura…”, publicó la de Barranquilla en X (Antes Twitter) para promocionar su lanzamiento.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura… 🪦👿 #ElJefe — https://t.co/GwyH6m29Dm pic.twitter.com/3PLTFilE9h — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 21, 2023

Esta frase hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores, quienes coinciden en que se trata de una pulla a Joan Piqué, abuelo paterno de sus hijos. Aunque el empresario tiene tan solo 63 años y no sufre ningún problema de salud, Shakira no ha dudado en cargar contra él en una canción que, seguro, formará parte de su esperado nuevo disco que todavía no parece tener fecha de lanzamiento.

La de Barranquilla arranca su canción más social, que habla sobre la desigualdad laboral, con su mítico “Shakira, Shakira” y dedica su letra a Lili Melgar, la niñera de Milan y Shasha a quien supuestamente Piqué no pagó la indemnización que le correspondía al despedirla injunstamente: "Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", reza uno de los versos de la canción. “Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz”, añade.

En el nuevo video de Shakira aparece Lili Melgar, ex-niñera de los hijos de Shakira y quien descubrió la infidelidad de Piqué.



Lili fue despedida injustificadamente por Piqué sin pagarle indemnización. Pero todo cambió cuando Shakira se enteró.



Abro 🧵 explicando la historia. pic.twitter.com/BieBb4vRkw — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

En cuestión de unas horas, ‘El Jefe’ ha conseguido más de 3 millones de reproducciones en Youtube y, aunque todavía no se ha convertido en tendencia, los usuarios de las principales redes sociales del mundo no han tardado en dar su opinión sobre el tema y su videoclip. En él, Shakira, al más puro estilo texano, combina sus diferentes looks con coreografías que ya están llamadas as convertirse en los nuevos bailes de moda.