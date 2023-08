El verano de la incombustible Paula Echevarría

Paula Echevarría es fiel al dicho de que se necesita un poco del sur para no perder el norte. Una frase de anuncio, como el verano de la asturiana. La actriz pasa en Marbella su mes favorito, agosto. Un mes en el que el día 7 cumple años, diez días antes que su hija Daniella, fruto de su matrimonio con el cantante David Bustamante. Su niña bonita ha soplado este verano 15 velas, mientras que ella ha festejado los 46 por todo lo alto: una celebración en el festival Starlite rodeada de amigos y familia.

Echevarría no solo está en un excelente momento personal, en el que sus pilares son su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, con el que tuvo al pequeño Miki, y Daniella. En el ámbito profesional está que se sale. Es una de las prescriptoras de tendencias más respetadas de nuestro país, incluso tiene una línea de perfumes con su nombre. Las marcas se la rifan porque saben que lo que anuncia, se vende. El estilo de la asturiana tiene un nutrido ejército de fieles. Tan solo en su cuenta de Instagram aglutina a más de tres millones y medio de seguidores, que interactúan en cada una de sus publicaciones. Una cifra apabullante a la que han caído rendidas firmas como Samsung, Lancôme, Hawkers o Pantene, marca cosmética de la que es embajadora desde hace años y con la que mantiene la relación comercial más longeva.

Y es que su pelazo es una de sus señas de identidad. Y, como todo lo que ha conseguido hasta ahora, es cuestión de «ser constante», asegura durante una entrevista a este periódico. Aunque no tiene un ritual como tal, afirma que sus trucos son «lavar, hidratar y aportar algún extra de hidratación ya sea diario con un sérum o cada 3 o 4 días con alguna mascarilla».

Errores

Sin embargo, como todo hijo de vecino, ha cometido errores capilares, tal y como desvela durante el último acto promocional con Pantene. «El peor fue cuando me corté el pelo. Me apetecía dar un cambio radical, no lo corté muy corto, pero si por encima del hombro. Y fue un error, porque para mí, mi pelo es una seña de identidad y la verdad es que el pelo largo es muchísimo más cómodo. No soy de hacerme muchos cambios en el pelo, nunca lo he hecho, ni en colores, ni cortes y la verdad es que eché mucho de menos mi melena cuando lo hice».

En cuanto a aciertos, «el mayor creo que es tener continuidad y hacer cambios para probar, pero sutiles, como cambiar de lado la raya del flequillo. Pero creo que el no haber machacado mi pelo con tintes, peinados súper exagerados o alisados permanentes, el no haber expuesto mi pelo a nada agresivo, ha sido totalmente un acierto».

Más allá del pelo, al ser preguntada por un pecado de belleza confesable, asegura que «durante mucho tiempo -pero que ya no hace, apostilla-, abusé del sol». «Es algo de lo que he tomado conciencia, y cada día tomo menos y cada día con más protección», comenta la actriz, a la que en otoño podremos volver a ver como miembro del jurado del exitoso concurso de televisión 'Got Talent', un proyecto en el que ahora mismo está volcada, aunque no deja de lado su propia marca de ropa, Space Flamingo, de la que es directora creativa. No por ello ha abandonado las colaboraciones con otras firmas textiles, con las que agota cada prenda en la que aparece su nombre en la etiqueta. Vamos, lo que es ser una 'influencer' de éxito.