Musk anuncia que los usuarios de X (Twitter) ya no podrán bloquear a otras cuentas

Los usuarios de X, anteriormente conocido como Twitter, ya no podrán bloquear a otras cuentas, función que es utilizada por algunas personas como una medida extra de seguridad, según publicó en su red social este viernes Elon Musk.

Musk, que compró la plataforma el año pasado, anotó que los usuarios seguirán pudiendo bloquear ciertas opciones de otras cuentas (como la de mandar mensajes privados), y seguirá existiendo la opción de silenciar a otras cuentas.

Este último cambio se suma a la larga lista de modificaciones que ha hecho Musk, que también es director ejecutivo de Tesla y SpaceX, desde que tomó los mandos de la empresa, como por ejemplo cambiar el nombre y logotipos de la red o quitar las verificaciones gratuitas que se daban a las figuras relevantes.

Musk no detalló ni la razón del cambio ni cuándo se empezará a poner en práctica esta medida. No obstante, no parece tener el camino fácil, pues los usuarios respondieron al anuncio de Musk mediante una nota "de contexto" que matizaba que la opción de bloqueo es uno de los requisitos para poder descargar X en las tiendas digitales de Apple y Google.

La función de bloquear hace que la cuenta vetada no pueda ver lo que el otro usuario publica, en tanto tampoco pueda dejar comentarios en su contenido o etiquetar a la otra cuenta.

Mientras que la función de silenciar solo evita que el usuario que toma esta acción vea las respuestas de la cuenta bloqueada, pero el resto de usuarios sí que la pueden ver.