El alcalde de Vigo, Abel Caballero, sorprende a los vecinos con un improvisado rap

Abel Caballero vuelve a ser viral. El alcalde de Vigo, famoso por su desparpajo y por dejar icónicos titulares en sus comparecencias (recordemos aquellos "Nueva York se nos va a quedar pequeño" o "En la Estación Espacial Internacional están deslumbrados con las luces de Vigo" que dijo antes de encender 11 millones de luces led para Navidad) ha vuelto a saltar a las ruedo de las redes sociales, micrófono en mano, pero esta vez a ritmo de rap.

Ocurrió durante la batalla final de gallos de O Marisquiño, cuando el primer edil de la ciudad no dudó en lanzar se improvisar a pesar de su afonía.

Caballero no dudó en subirse al escenario del Festival O Marisquiño, que se ha convertido en una importante cita de la Cultura Urbana. Lo hizo por sorpresa en la batalla de gallos que se celebró el pasado sábado por la tarde en Porta do Sol. Ante la invitación de uno de los raperos presentes, se arrancó a improvisar, con poco acierto, pero despertando el entusiasmo del público asistente. Se dio un baño de masas ante una audiencia entregada y no ha dudado en subirlo él mismo a las redes sociales.

Porta do Sol es el mejor lugar para rapear, en este @omarisquino lo vamos a petar pic.twitter.com/fpVxDkdPGY — Abel Caballero (@abelcaballero) August 12, 2023

Comenzó disculpándose por su afonía, pero poco importó. "Yo hoy tenía que rapear, pero me lo voy a plantear porque en este momento aún puedo rectificar”, comentó rimando ante los vítores de los presentes. Y continuó, ya sin mucha rima pero sobrado de entusiasmo: "Desde aquí diré, que rapear estando afónico, es propio de una ciudad como Vigo, donde no nos para ni la afonía”. A partir de ese momento, hilvanó alguna frases sin mucho sentido pero cargadas de motivación. "Vamos a seguir, viva el rap, que es lo mejor. Así, así, así es Vigo", se le escuchó rapear entre aplausos.

Cuando parecía que había terminado, Abel Caballero volvió a coger el micrófono para jalear al equipo de fútbol de la ciudad: “Y mañana toca el Celta, y vamos a ganar, porque esa es la mejor forma de rapear”, dijo para terminar su actuación el alcalde.