El papa Francisco expresa su dolor por Ucrania: "Necesitamos un destello de luz para afrontar tantas oscuridades"

El papa Francisco expresó este domingo su dolor por la guerra en Ucrania, que "sigue sufriendo tanto", y a los jóvenes les aseguró que "son la esperanza para un mundo diferente" en el mensaje final de la misa de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). La Misa de envío ha congregado en el Parque Tejo de Lisboa a cerca de un millón y medio de peregrinos, según ha informado Vatican Media, citando datos de las autoridades portuguesas. Además, han estado junto al Papa unos 700 obispos y 10.000 concelebrantes de todo el mundo.

"De manera particular, acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y guerras. En el mundo son muchos", dijo el papa Francisco al final de la ceremonia, que citó a "los hermanos subsaharianos reunidos en Tánger (Marruecos)". Y agregó: "Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto".

"Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y está bien que quieran cambiar el mundo. A ustedes que quieren luchar por la justicia y la paz", ha indicado el Pontífice, al tiempo que ha añadido "no tengan miedo".

"A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes jóvenes que la Iglesia y el mundo necesita la tierra, necesita la lluvia; a ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes, jóvenes, hoy Jesús les dice: No tengan miedo", ha remarcado Francisco, invitando a los presentes a guardar un momento de silencio para repetir estas palabras.

El papa. que ha acudido a las JMJ de Brasil, Cracovia, Panamá y Lisboa, anunció también que la próxima serán en un continente que él aprecia mucho, en Seúl, en Asia.

Francisco, que esta tarde acudirá a saludar a los miles de voluntarios que han permitido celebrar este evento católico, concluyó este domingo la misa con un mensaje en el que dijo: “gracias” al cardenal patriarca de Lisboa, a toda la Iglesia y a todo el pueblo portugués y al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha estado presente en todos los eventos. "Obrigado a ti, Lisboa, que permanecerás en la memoria de estos jóvenes como casa de fraternidad y ciudad de sueños" y "Obrigado a los voluntarios, a quienes va nuestro aplauso por su gran servicio", agregó.

"También hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida", ha dicho, al tiempo que ha añadido que una persona no es luminosa cuando muestra "una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos". "No, no, aunque nos sintamos fuertes, exitosos, pero no luminosos. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando acogiendo a Jesús aprendemos a amar como Él", ahondó.

"Un agradecimiento especial a quienes desde el cielo han velado por la JMJ, es decir, a los santos patronos del evento, a uno en particular: a Juan Pablo II, que dio vida a las Jornadas Mundiales de la Juventud", concluyó Francisco.