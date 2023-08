Así responde Belén Esteban a los rumores de crisis con su pareja: "Tenemos un perrito que se llama Noah y hemos firmado la custodia"

El fin del programa 'Sálvame' de Telecinco cerró una época dorada de la crónica rosa en España, pero, Netflix ha fichado a los colaboradores de este 'reality' para otro que la plataforma está grabando en Estados Unidos y América Latina, donde son muy populares. Y, una de las estrellas es Belén Esteban, quien lleva dos semanas de rodaje en el extranjero y ha regresado a España para afrontar los rumores de una crisis matrimonial con su pareja, Miguel Marcos.

Belén esteban ha vuelto al país y ha declarado en el programa 'Fiesta' de Telecinco que estaba muy satisfecha del trabajo que han hecho. "Nos hemos ido 43 personas y espero que cuando Netflix lo eche, la gente se divierta como nos hemos divertido nosotros", apuntó la colaboradora al reportero de 'Fiesta'.

Pero, también tuvo que responder a la polémica sobre una supuesta crisis personal en su matrimonio con Miguel Marcos y lo hizo manteniendo un tono irónico y buen humor: "Acabamos de firmar la separación. Hemos discutido en la calle y parece ser que hay imágenes que no han salido. Bueno, hemos tenido una en la calle a gritos que no te imaginas. Tenemos un perrito que se llama Noah y hemos firmado la custodia", así respondía la presentadora de televisión ante los rumores de crisis, que ya había negado. Y es que, según la colaboradora, ella y su marido no están atravesando un mal momento.

Discusión de Belén Esteban y su marido en la calle

Monika Vergara es la colaboradora del programa 'Fiesta' que se encuentra detrás de las informaciones sobre la pelea de Belén Esteban y su marido en pleno centro de Madrid, pero, no tiene imágenes que demuestren este hecho. Por eso, la 'Princesa del pueblo' ha repetido que su marido, Miguel Marcos, "no ha ido ni a un programa, ni ha cobrado, ni ha salido en una exclusiva. Entonces, un poquito de respeto". Y, ha recordado que se tomarán medidas legales si siguen hablando de su pareja: "De mí, sí. Pero de él, no", ha zanjado Belén Esteban.

'Sálvame' a Netflix

Netflix ha salvado a 'Sálvame' con el rodaje de una serie con los colaboradores del programa. Se trata de un 'spin-off' en el que los colaboradores habituales viajarán por todo el mundo y se cree que en busca de trabajo en programas de Estados Unidos y Latinoamérica donde los rostros de este 'reality' son muy conocidos. Rostros que, en España, no necesitan presentación: Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño. Todos ellos con sus propias tramas que se llevarán de viaje. Falta Jorge Javier, actualmente de baja, pero, ¿habrá cameo?