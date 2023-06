¿Se puede vivir sin 'Sálvame'? Indudablemente sí. Sobrevivirán sus trabajadores, los espectadores y la cadena. Esta última, de hecho, ya ha enterrado unos cuantos formatos de éxito en la tarde y ha conseguido reflotar la franja con otros formatos. Murió '¡Qué me dices!', aquel programa de Belinda Washington y Chapis que se emitió en los años 90 e hizo historia por dotar de humor la información del corazón. Murió 'Aquí hay tomate', que triunfó entre 2003 y 2008 y se caracterizó por su estilo agresivo y por los cebos que después se han extendido por el resto de la parrilla. Y ayer murió 'Sálvame', después de 14 años en los que ha sido líder indiscutible y referente por distintas razones.

Primero, porque cambió la prensa rosa, convirtiendo en protagonistas a personajes que no solían aparecer en las portadas del 'Hola'. Y segundo, porque instauró una nueva forma de hacer televisión, más natural e inesperada, saltándose la cuarta pared todo el rato. Estaría bien que algo de esto último se heredase en las propuestas que vayan a llegar. Esa capacidad de sorprender y de que el espectador nunca supiese lo que iba a pasar ha sido uno de los grandes aciertos de este magacín.

No nos vamos a olvidar ahora de los excesos cometidos en ese plató, que los ha habido y muchos, y que han empobrecido el panorama televisivo de este país. Más que nada porque algunos se han copiado en otros programas y han llegado incluso a ámbitos políticos. Conviene cerrar puertas, reinventarse, asumir retos. Ha hecho bien el equipo al no vestir de luto en su última emisión. Todo pasa. Los colaboradores se reubicarán en la programación. Los espectadores encontrarán alternativas para entretenerse. Y Telecinco, tarde o temprano, hallará un buen sustituto. No hagamos dramas.