Las chicas viven una primera menstruación traumática porque la regla aún es un tabú

España sería un país irreconocible para cualquier persona que no lo hubiese visitado desde la Transición. El avance social y la consolidación de derechos ciudadanos es enorme y homologable al de los socios europeos. Sin embargo, la experiencia traumática que para la mayoría de las adolescentes españolas supone la llegada de su primera menstruación no difiere demasiado, aunque pueda parecer mentira, de la que vivieron sus madres e, incluso, sus abuelas.

Así lo denuncia un estudio monográfico realizado por un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que concluye que detrás de este fracaso cultural se encuentra una educación menstrual aún hoy "deficiente" y una sociedad que mantiene la regla en el oscurantismo del tabú.

El trabajo, que busca ser "una llamada de atención" a los poderes públicos, a la escuela y a las familias, es resultado de un cuestionario realizado a algo más de 4.000 hombres y mujeres entre 2021 y 2022. Se les preguntó por la educación que habían recibido sobre la menstruación, la comodidad con la que hablan del tema, las emociones experimentadas durante la menarquía (la primera regla), sobre los productos de higiene menstrual o sobre el impacto económico y social de la llegada mensual del período.

Las contestaciones, como destacan los propios investigadores, que han publicado su trabajo en la revista 'BMC Women's Health', son "reveladoras". Indican que más de la mitad de las adolescentes, cuando tienen su primera regla, habitualmente entre los 11 y 12 años, no saben bien cómo gestionar físicamente la llegada. Es más, algo más de un tercio de ellas ni siquiera sabía exactamente qué era la menstruación cuando la tuvo por primera vez.

Los investigadores han comprobado, con cierto asombro, que las situaciones y sensaciones que las españolas experimentan en el momento de su menarquía "no han variado significativamente" con las vividas por las dos o tres generaciones anteriores. Las cuatro emociones más repetidas siguen siendo la vergüenza, que acogota a una de cada cuatro, la preocupación -prácticamente igual de extendida-, y el miedo y el estrés, tensiones negativas que sufren una de cada siete.

La trascendencia de una buena información temprana sobre el período se torna evidente si se profundiza un poco más en la pregunta anterior. Entre las jóvenes que sabían bien qué hacer ante su primera regla el porcentaje de quienes pasaron malos ratos se reduce de forma sustancial.

La ignorancia y los prejuicios que aún hoy rodean a la regla se hacen igualmente evidentes tras constatar que la gran mayoría de españolas han sufrido comentarios despectivos o burlas por este motivo. "La menstruación sigue siendo tratada como un tema incómodo que hay que ocultar y de aquello que se oculta no se habla, no se investiga, no se legisla y no recibe la atención necesaria. Pero la salud menstrual requiere de esa atención", reclama Sara Sánchez, investigadora del Instituto Ingenio, centro mixto del CSIC y la UPV, y autora principal del estudio.

Agujero en el currículo

La deficiente educación de los españoles en este ámbito empieza por la propia escuela. Pese a que las mujeres están a caballo entre Primaria y la ESO en el momento de la menarquía, "solo un 5% ha recibido información sobre el período en la escuela".

"La ambigüedad de la legislación actual en cuanto a los contenidos sobre la menstruación deja a criterio del centro o incluso del docente cuánto tiempo dedicarle al tema y qué contenidos incluir. Y, a menudo, es meramente nombrado en su función biológica como parte de la reproducción humana", lamenta Rocío Poveda, investigadora también de Ingenio y coautora del estudio.

El déficit de información no solo alcanza a las chicas y a la menarquía. Continúa en los años siguientes, con ignorancia sobre cómo gestionar los dolores, cómo reconocer la endometriosis o cuándo acudir al ginecólogo. "El estudio pretende servir de orientación para medidas legislativas y sociales eficientes. Es una llamada de acción para que la educación sobre salud menstrual, deficiente hoy en día, sea incorporada en el currículo, para garantizar que toda persona escolarizada reciba información básica y fiable sobre este tema", reclama Santiago Moll, de la Universidad Politécnica de Valencia y coautor del estudio.