Impresionante calendario lunar de agosto 2023: dos lunas llenas (y además son súper)

No ocurre a menudo, y mucho menos en los meses que tienen menos de 31 días, pero en agosto habrá un fenómeno astronómico de los que gusta recordar. La luna llena del mes será superluna, y no habrá una, sino dos. La superluna llega cuando la órbita del satélite terrestre está en su perigeo, lo más cercana posible a nuestro planeta, y al mismo tiempo se halla en plenilunio. Entonces se ve un 30% más brillante de lo normal, y hasta un 14% más grande, aunque es una percepción: no cambia de tamaño.

En este mes de agosto, la primera superluna llega el martes 1, y se le conoce como la superluna del Esturión; la segunda será el 31, y se le llamará la superluna Azul.

La razón de estos nombres está relacionada con la naturaleza y los indios americanos que poblaron originalmente el norte del continente. Era más fácil atrapar a este pez grande y escurridizo en verano, ya fuese en lagos o ríos. Otros nombres indios para esta superluna, según el ‘Old Farmer’s Almanac’, son luna de las Bayas Negras, luna Voladora, luna de las Sombras Montañosas o luna Arrocera. El mejor momento para observarla este mes será en su esplendor, este martes 1 de agosto a las 19.31.

Segunda superluna del mes

El día 31 de agosto es una luna azul por su frecuencia, no por su color, que será más bien anaranjado: así se llama a una segunda superluna en el mismo mes, y suele pasar cada 30 meses, aproximadamente.

Hay que recordar que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es una elipse, por eso va variando de distancia con respecto a nuestro planeta. A esta segunda superluna de agosto se le llamará de la Cosecha, por razones obvias, sobre todo en alusión al maíz.

Otros nombres de este segundo plenilunio son la luna de Otoño, la del Niño, la de las Hojas Caducas (o Amarillas, o Marrones) o la luna en Celo.