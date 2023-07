Pilar González Luzón, maestra: “Los efectos del acoso se arrastran 40 años después”

Ha publicado recientemente su libro ‘Una receta mágica. ¡Stop al acoso escolar!’, ¿por qué eligió este tema?

He sido 35 años maestra y he visto el problema muy de cerca. Además, está el caso de un niño, al que yo quería muchísimo, que tenía un poco de retraso intelectual, pero que en mi clase estaba aceptadísimo. A su padre lo trasladaron a otra ciudad por trabajo y se tuvo que ir a estudiar fuera, y su madre me llamaba desesperada para contarme que su hijo estaba siendo acosado y no quería comer ni dormir... Me di cuenta de lo que era el acoso de verdad y pensé: "Cuando tenga tiempo, escribiré sobre esto".



¿A qué se refiere con el acoso ‘de verdad’?No es que uno me diga gordo o gafotas, es que ese uno lance al grupo en mi contra y de forma reiterativa en el tiempo. Hay un estudio reciente que dice que las consecuencias y los efectos del acoso se arrastran 40 años después. Es muy grave.



Su libro está recomendado a partir de los 9 años, supongo que la historia no está escrita en clave dramática.

De 9 a 12 años es la edad ideal porque es un periodo en el que a los niños les influye todo muchísimo. En la editorial les encantó el cuento, precisamente porque decían que no hace sangre del tema. Es perfecto para trabajarlo en las escuelas, por eso planteé una coproducción entre la editorial y el colegio donde he estado de maestra toda mi vida, en el María Rosa Molas, en el barrio de Casablanca. De hecho, parte de las ventas van a su oenegé, Delwende al Servicio de la Vida.



¿Quiénes son los ilustradores?Pensé que, como colofón del libro, los dibujantes podrían ser niños que hubiesen estado en contacto con el problema. Lo planteamos en el colegio y le presentamos a la editorial los dibujos de Darío Mena y Jorge Vaquerizo, de primer curso de bachillerato, y se quedaron encantados porque son dos artistas muy brillantes, que se han implicado mucho en todo el proceso de lanzamiento.



¿Recuerda vivir o ser testigo de algo similar al acoso escolar cuando era niña?No. Nos podíamos caer mejor o peor, pero no significaba que hubiera acoso.

¿Y en sus primeros años como docente?En primera persona no lo he vivido. Lo he visto en otras clases, a través de cosas que me han contado. Yo en mis clases trabajé muchísimo la integración y el grupo para que esto no pasara. De hecho, hay un exalumno, que suele venir a todas las presentaciones de mis libros, que me dijo que yo le ayudé mucho a aceptar su homosexualidad y a no avergonzarse por ello. Yo ya no me acordaba de lo que le había dicho, claro, han pasado tantísimos niños por mis clases... pero qué bonito, ¿verdad? Para mí ser maestra es la mejor profesión del mundo.



El título del libro es una declaración de intenciones, ¿realmente ofrece ‘una receta mágica’ para combatir el acoso escolar?

Sí, trabajar la idea de grupo, en clase y en casa. La frase que más me gusta del cuento es, al final, cuando dice el maestro: «Vuestra vida puede ser de ayuda, tolerancia y comprensión, que os conducirá a la felicidad; o de enojo, envidia y resentimiento, que os llevará, aunque no lo creáis, a la desgracia, elegid». Esa es una declaración mía de intenciones, de cómo pienso, de mi actitud ante la vida. Si no pasas necesidad y no te falta cariño, tienes que ser feliz. Esa es la receta mágica.



Ha publicado varias obras, entre ellas una trilogía de novela policiaca, ¿por qué le atrae este género precisamente?

Yo he escrito mucho relato breve, pero un día una conversación en el club de bridge me dio pie a escribir mi primera novela. Inventé una señora que se llama Meluca, que solamente piensa en el teñido, en el bótox y en el golf, que ha protagonizado los otros dos libros de la saga. Son policiacos, pero también sirven para reírse y de crítica social.