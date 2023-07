Consulta el horóscopo de hoy: jueves, 6 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo del jueves 6 de julio de 2023 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Te sentirás contradictorio en tu forma de actuar y sentir. Por un lado atraes por otro deseas la soledad. Decídete pronto o te complicarás. El trabajo aumentará su ritmo y sus ganancias, a por todas.

TAURO

Hoy deja de dar consejos a los demás y piensa si realmente lo que dices lo quieres para ti. Predica con el ejemplo. En el amor tienes hoy varias faenas a realizar, cuidado con precipitarte en él.

GÉMINIS

Es fácil que aparezcan conflictos con autoridades o personas importantes. Tu forma dogmática de ver las cosas se acentuará y no te ayudará. Mantente hoy en un segundo plano y sacarás más.

CÁNCER

Asuntos profesionales de última hora retrasarán tus planes y complicarán tus deseos. Conectarás con una persona muy activa que te ayudará. Te llegará dinero no esperado y satisfacciones amorosas.

LEO

Llegan novedades en lo financiero junto con importantes responsabilidades que aportarán el apoyo para la realización de todo. Es buen momento para el inicio de nuevas empresas y éxitos.

VIRGO

Oirás alguna que otra palabra que no te sentará bien, el origen serán las pequeñas envidias por parte de un amigo que no da la cara. Mantente firme en tus ideas siempre que no dañen a nadie.

LIBRA

Ponte las pilas y entra de lleno en el juego que los demás parece que quieren realizar. No tengas miedo en mostrarte tal cual eres. La gente sabe dónde puedes llegar. Se resolverán problemas financieros.

ESCORPIO

Será un día muy especial, puedes encontrarte con el amor de tu vida como verte en el ambiente más deseado por ti. Aprovecha el momento. Si no mezclas hoy diversión con trabajo ganarás mucho.

SAGITARIO

No permitas que la lentitud de los demás perjudique tu trabajo e ilusiones. Lánzate a la conquista de tus metas sin esperar la ayuda de nadie. Mantén tu ritmo personal en todo, incluso en el amor.

CAPRICORNIO

Te verás envuelto en una situación pintoresca donde tendrás la oportunidad de conocer a un personaje fuera de serie. Sé amable con los conocidos. Buen momento para pedir mejoras en el trabajo.

ACUARIO

Hoy estará muy elevado tu carácter. Tanto en el trabajo como en el hogar más de uno te echará en cara algún asunto ya olvidado. Astucia y cuidado. El azar estará de tu lado, usa tu intuición en todo.

PISCIS

Intenta ser más comprensivo con las personas que te quieren y rodeen. Todos podemos cometer errores y tú debes reconocerlo. Hoy mantente en segundo plano, sacarás más beneficio con estrategia.