Rosalía anuncia su boda con Rauw Alejandro al terminar la gira

Más de un año lleva Rosalía sin tomarse un descanso entre concierto y concierto. Sin embargo, parece cuando se tome un respiro lo que tiene previsto hacer es contraer matrimonio con su novio, el también cantante Rauw Alejandro.

Durante su visita este martes al 'El hormiguero' la cantante detalló que, para los momentos de relax, sus planes son "terminar un libro" que no logra finalizar o "ver películas". Pero anunció luciendo su mejor sonrisa, que cuando termine la gira "parece que va a haber boda. Aunque de momento tengo que terminar la gira".

La catalana desveló cómo fue su petición de mano. "Me lo pidió de una manera muy bonita. En Puerto Rico, en casa de sus abuelos, que está en la montaña y con una vistas espectaculares. Se veían fuegos artificiales porque habían sido las campanadas" de fin de año, recordó.

Rauw esperó a que toda la familia hubiera subido a la terraza para darle la sorpresa. "Veo que se arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar. Era la caja que la tenía encajada. Sacó el anillo y me pidió que me casara con él", dijo Rosalía. "Yo no me lo esperaba", destacó.

Una escena que tal como refleja en el videoclip de la canción 'El beso' terminó con la cantante emocionada, incluso con lágrimas en los ojos. "Me puse a llorar lagrimones".

Sobre cómo será su boda, fue mucho más discreta, aunque avanzó que podría ser algo muy pequeño e íntimo. Incluso, Rosalía llegó a dar alguna pista sobre el secreto mejor guardado de una novia, el traje de novia. "Tengo por ahí vestidos guardados. Un vestido de Vivienne Westwood", dijo.

Aceite de oliva

La relación entre Rosalía y Rauw Alejandro se confirmó en septiembre de 2021, después de meses de rumores. Desde que lo hicieran público, han sido muchas las demostraciones de amor y complicidad que han mostrado en las redes sociales. Unas publicaciones en las que también demuestran su sentido del humor revelando algunos de los secretos más divertidos de ambos.

Muy comentado fue el vídeo en el que Rauw Alejandro daba a conocer la cantidad de cosas que Rosalía lleva en el bolso. "No exageró. Puedo decir que es verdad lo que hay en mi bolso", le aseguró a Pablo Motos. "Llevo de todo ahí". "No sé lo que es normal llevar y lo que no, pero en el mío llevo aguacate. Llevo jengibre para hacerme infusiones. Y me pone muy feliz llevar estas cosas, porque a veces me toca comer en los aeropuertos o en salas 'random', donde no hay nada", explicó.

"Llevo aceite de oliva también, eso es un básico. Y también llevo, por Rauw, que tiene alergia, una inyección por si acaso. Que nunca pase nada, pero ahí la llevo", concluyó la cantante.