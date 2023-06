Hackean el canal de Ibai Llanos en Youtube y cuelgan vídeos de Tesla

Con un humor de perros. Así ha amanecido esta mañana el popular creador de contenidos, Ibai Llanos, al comprobar que su canal de Youtube había sido hackeado y borrados todos sus vídeos. Y no solo eso, ya que el único contenido disponible al acceder al canal era un vídeo de una presentación de Tesla en la que interviene Elon Musk.

"Elon Musk me has jodido el domingo, gilipollas", ha escrito Ibai, en Twitter, plataforma que también es propiedad de Musk. Y lo mismo ha repetido en Instagram, donde ha recalcado: 'Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk'.

A media tarde, Ibai Llanos ha confirmado que ya ha recuperado la cuenta y que el canal de Youtube estará en activo en breve para que sus seguidores puedan seguir viendo el contenido que vuelca diariamente y que es seguido por millones de personas.

Tan enfadado estaba Llanos que le ha pedido a Elon Muks que "crea un coche volador" y se vaya a "a tomar por...".

Los seguidores de Ibai están esperando a ver si Google, la compañía propietaria de YouTube, responde a las quejas del creador de contenido y si recibe contestación por parte de Musk, que suele intercambiar mensajes con algunos de sus seguidores.