Zelda vuelve para hacer historia con 'Tears of The Kingdom' en el mundo de los videojuegos

Nintendo ha lanzado este viernes 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' (La leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino) para Switch, uno de los títulos más esperados de la década en la industria del videojuego por la repercusión que alcanzó el inabarcable universo de posibilidades presentado en su revolucionaria precuela, 'Breath of the Wild'.

Seis años después de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', Nintendo estrena a nivel mundial, solo para su consola Nintendo Switch, la segunda parte de la saga, titulada 'Tears of the Kingdom'.

Una nueva entrega en la que "cada jugador tendrá una experiencia diferente", explican en la web oficial del juego sus desarrolladores, que también destacan que "algunas de las habilidades podrían usarse de forma contraria a las intenciones" con las que se han concebido.

La llegada de la secuela de "Breath of the Wild" es uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente de los videojuegos, por la capacidad de su predecesor de contentar a crítica y audiencia, la multitud de premios que conquistó y la influencia directa que a día de hoy todavía tiene sobre otras obras, así como en la concepción del propio género de aventuras y exploración.

La ampliación de Hyrule, universo donde se desarrolla la aventura de Link, el mítico protagonista de la saga, es uno de los fenómenos que más expectación ha generado en el público desde que la compañía japonesa anunció de forma oficial el desarrollo de la segunda entrega.

Zelda ha sido, desde su creación, una de las sagas más importantes del mundo y todo un buque insignia de Nintendo, por lo que cada novedad a su alrededor siempre ha suscitado más revuelo que otros títulos.

Para conmemorar el lanzamiento de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom, aquí tienes un mensaje especial de Eiji Aonuma, el productor de la serie, y Hidemaro Fujibayashi, el director del juego. pic.twitter.com/4YQcB5JqoK — Nintendo España (@NintendoES) May 12, 2023

No obstante, 'Breath of the Wild' supuso un punto de inflexión pocas veces conocido en la cultura de los videojuegos por su manera de trascender la propia experiencia del jugador y elevarse también como una obra cultural o artística.

Además de acompañar a Link en su aventura por las infinitas tierras y cielos de Hyrule, con el objetivo de encontrar a la princesa Zelda y salvar el reino de la amenaza de Ganondorf, el jugador volverá a sumergirse en un viaje único, personal, en el que la libertad y la imaginación para construir su aventura están más presentes que nunca.

Nintendo vuelve una vez más a reivindicar la experiencia individual frente a los modos competitivos o cooperativos tan habituales en los últimos años con un viaje que construye una narrativa de la mano de las decisiones, las inquietudes y las habilidades del videojugador que se acerca a la obra.

¿Estás a punto de emprender tu aventura en The Legend of #Zelda: #TearsOfThe Kingdom? ¡Pues échales un ojo a estos consejos que no destripan el juego!https://t.co/ymybnTgCa7 — Nintendo España (@NintendoES) May 12, 2023

Siguiendo con las fórmulas que hizo de su precuela un éxito sin precedentes, "Tears of the Kingdom" expande su mundo hasta dibujar un horizonte casi infinito de posibilidades. El ingenio y la imaginación repiten como motores indisociables de la historia, la exploración, las decisiones o la resolución de conflictos.

Tal y como Nintendo ha explicado, 'Tears of the Kingdom' también funciona como un reclamo para las generaciones pasadas de videojugadores, presentes en las épicas andanzas de Zelda a lo largo de los años, a los que esta nueva entrega trasladará de nuevo a sentimientos y recuerdos únicos.