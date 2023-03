El fútbol, un deporte de estrés para los menores

En el fútbol, el menor ante el error aumenta su estado de alerta y de preocupación y, según su personalidad, podemos encontrarnos desde el impulsivo, que se vuelve más violento en sus jugadas o el sensible, más vulnerable a las críticas, manifestando llanto o tristeza; el inseguro, que se bloquea y evita jugar o participar en competición por miedo a errar, o el preocupado, que se obsesiona, no llegando a disfrutar del juego.

Desde la infancia se transmiten mensajes de calado cultural y social que los menores no cuestionan. Tras un gol sienten el orgullo de sus padres, el elogio de sus amigos y la alegría de su entrenador, es cuando el menor saca la mejor versión de sí mismo, la admiración de los demás.

Si piensan en "mi mérito", "qué bueno soy jugando al fútbol", no saben disfrutar del juego en equipo. Se ha convertido en una lucha individual por el balón, en competir y no cometer errores, que es lo que hace mitigar mi ansiedad y aumentar mi autoestima.

Sin embargo, ante cualquier error, la reacción es la crítica, el enfado, la rabia e incluso la violencia, llegando a dañar su autoestima: "no valgo", "soy tonto", "todo lo hago mal". Comienzan a no querer jugar por el miedo a la crítica despiadada. Un alto coste emocional en edades muy tempranas que como sociedad no debemos permitir.

Hago un llamamiento a la sociedad en su pluralidad: centro escolar, entrenadores, progenitores. Transmitir más valores y menos competitividad, más equipo y menos individualidad, más pasión y menos presión. No todos valemos para todo tipo de deporte, debemos aceptar la realidad y canalizar de forma sana nuestras frustraciones, pero el campo de fútbol debe ser un campo de juego y no de batalla de emociones.

Helga González Medina, psicóloga sanitaria y logopeda. Asociación Aragonesa de Psicopedagogía