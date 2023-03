Milena Smit explica como se sintió al abortar con 19 años: "No tenía idea de cómo enfrentarme a eso. No me sentí cuidada"

La actriz Milena Smit ha relatado cómo fue el proceso que vivió con 19 años cuando decidió interrumpir su embarazo, al tiempo que ha revelado que no tuvo "ni idea de cómo enfrentarse" a ello.

"Yo defiendo el aborto y por supuesto cuando han sido personas como yo que tenían 19 años. No tenía ni idea de cómo enfrentarme a esa situación y me puedo imaginar que hay muchas niñas que han pasado por lo mismo y que por miedo a algo han seguido para delante o por presión han abortado pero luego se han sentido culpables", ha desvelado en una entrevista con Europa Press.

Así se ha pronunciado con motivo de su próxima película 'Tin & Tina', que se estrena el próximo viernes en cines, y en la que encarna a Lola, una mujer que experimenta la pérdida de la maternidad tras sufrir un aborto.

La actriz ha indicado que es una sensación que no le desea a nadie porque ella se sintió "descuidada". "No me hicieron sentir que era libre y que estaba actuando sobre un derecho que tengo y eso es lo que no me parece justo", ha admitido.

"Cualquier mujer o persona tiene derecho a abortar y a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida", ha recalcado la actriz, que ha precisado que realizó esta "confesión" recientemente porque quería abordar un tema que le está pareciendo "un poco mal".