Jedet habla sobre la presunta agresión sexual sufrida en los Feroz: "no se respetó mi proceso como víctima"

La artista Jedet participó este miércoles en el programa especial por el Día de la Mujer de 'Días de tele'. Con Julia Otero como presentadora, varias mujeres destacadas en la lucha feminista hablaron sobre distintos episodios de su vida. La joven actriz habló de la presunta agresión sexual que habría sufrido en los premios Feroz.

Jedet, a pesar de que se vio forzada a estar en "esta posición mediática" asegura estar "orgullosa de haber denunciado, pero también me he encontrado abrumada porque la gente no respetó mi proceso como víctima. De pronto se convirtió en un debate público".

La interprete confesó que el supuesto agresor ya había ido a molestarla tres veces para "cuando explotó todo". Incluso ha reconocido que el protocolo se activó sin que ella se diera cuenta. "Lo siguiente que recuerdo es estar con cinco actrices en el baño, tranquilizándome porque me estaba dando un ataque de pánico", dijo en el programa. Además, según comenta, ella no fue la única en interponer una denuncia, sino que acudió "con dos testigos más".

🗣 Jedet: "Cuando fui a denunciar, le dije a mi representante: no quiero que se entere nadie. No quiero que mi familia sufra".





En relación a la filtración de la noticia, la actriz contó que iba en el tren de camino a Madrid le comunicaron que la noticia se iba a hacer pública. "La persona que lo filtró dijo que se le había escapado por error a la agencia EFE". Todo esto supuso una gran presión para ella, lo que la llevó a estar encerrada varios días en casa, mientras que "hubo gente cuestionándome y prensa en la puerta de mi casa".

"No quería que mi familia se enterase. Son mayores y la prensa lo trató como algo muy grande", declaró mientras, con notable dolor, aseguraba que no iba a llorar "ni un minuto".

"Entiendo que mi imagen no es algo que la gente entiende por víctima, así que me juzgaron más", añadió. Julia Otero se mostró contraria a esa opinión, declarando que pensar eso es normalizar las agresiones: "¿Por qué no puedes ser víctima?". Jedet le dio la razón.

En el programa se repitieron las imágenes del momento en el que la interprete reapareció frente a los medios y aseguró entonces que llegó a sentir culpa: "Cuando estás frente a las cámaras empiezas a dudar. Ahí por ejemplo me sentí forzada a hablar y yo no quería". Sin embargo, Jedet ha defendido que, a pesar de sentirse obligada, salió a hablar "porque tenía que seguir trabajando".