La esposa de Rod Stewart velará por la seguridad de Carlos III

En ciertas momentos se dan algunas conexiones entre la realeza y el mundo de las celebrities que hay que explicar con detenimiento. No cabe duda de que es algo sorprendente lo que ha dado a conocer el propio Sir Rod Stewart: su esposa, Penny Lancaster, formará parte del equipo de seguridad de la ciudad de Londres durante la coronación de Carlos III de Inglaterra.

Penny Lancaster tiene 51 años de edad -su marido tiene 78, y sigue plenamente activo en el mundo de la canción- y va a estar de servicio como agente especial durante el fin de semana que tendrá lugar la ceremonia en la abadía de Westminster, el del 6 de mayo, así como el resto de actos programados para tan histórica celebración, como es, por ejemplo, el concierto previsto en el Castillo de Windsor, con una pléyade de figuras mundiales.

Stewart no estará acompañándola en la capital británica, dado que tiene un compromiso profesional en Las Vegas que le llevará dos semanas completas a la ciudad de los neones: estará cantando a diario entre el 3 y el 15 de mayo en el Colosseum del gigantesco casino Caesar’s Palace. "Creo que yo ya he agotado mi bienvenida real, se lo dejaré a otras personas. Estaré en Las Vegas. Sin embargo, mi esposa sí que estará allí, de servicio, como policía", confesó el artista al diario The Mirror.

El propio medio recuerda que Penny solicitó convertirse en agente especial tras participar en el reality show británico ‘Famous and Fighting Crime’ que, como su nombre indica, sigue a varios famosos combatiendo el crimen. En dicho programa, además, Lancaster llegó a enfrentarse a un traficante que amenazó con apuñalarla. Una experiencie que le marcó y por la que ha continuado en esta tarea.

"Son aproximadamente unas 200 horas al año de servicio -explicó Lancaster- lo que equivale en mi caso a estar de servicio una vez a la semana en City of London (así se denomina al centro de la ciudad), incluidos los puentes. En esa zona predomina además el patrullaje a pie", declaró la propia Penny, quien es madre de dos hijos y se casó con Stewart en 2007. "Creo que ser madre y tener paciencia y la empatía, en particular para tratar con adolescentes, ayuda", ha dicho.

Otras tareas a su cargo

Asimismo, Lancaster especificó que en ocasiones tiene otras funciones, como cuando al "probar otras áreas de la vigilancia" puede "trabajar en coches patrulla, con perros rastreadores y operaciones como la Maratón de Londres, el Lord Mayor’s Show y el Jubileo". Ademas cree que aunque "la mayor parte del tiempo" se piensa "en el crimen durante la vigilancia", normalmente lo que se acaba es "lidiando con víctimas".

Por último, quiso añadir que su marido -cuya gira mundial incluye cuatro fechas españolas el próximo mes de julio: Madrid (día 12), Murcia (18), Marbella (21) y Sancti Petri (22)- es un gran apoyo para ella, si bien suele pasar algo de miedo cuando a ella le toca trabajar. "Él siempre me apoya en todo aquello a lo que me gusta aventurarme y, con esto en particular, pudo ver la cantidad de entusiasmo, y de alegría y recompensa que me llevé a casa". Lancaster aclaró que el cantante de ‘Baby Jane’ "se preocupa por los riesgos naturales involucrados, pero con quienes tengo a mi alrededor, y haciéndole saber cuándo estoy de vuelta en la estación y segura para volver a casa, puede volver a dormir", finalizó.