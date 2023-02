Pilar Cebrián: "Celebrar, aunque lo marque el calendario, nos hace más felices"

¿Qué le parece que haya un ‘Día de los enamorados’ al año?

Hace tiempo escuché una frase que dice que ‘la gente feliz lo celebra todo’. Un regalo, un desayuno especial, un día diferente... aunque nos lo marque el calendario, siempre va a aumentar nuestras endorfinas, conocidas como hormonas de la felicidad. Es cierto que hay que alimentar el amor diariamente, pero a veces es fácil olvidarnos por el ajetreo de la vida que llevamos.

Seguro que le ha tocado ser el pañuelo de lágrimas de sus amistades en momentos de fracaso amoroso.

Sí, claro. Al final, una carrera como psicología es muy vocacional, entonces te tiene que interesar la gente y sus problemas. Cuando voy en el autobús y escucho conversaciones, pienso lo que le diría a la persona que habla, no puedo terminar de desconectar.

Pero es agotador, ¿no?

Cuando es tan satisfactorio ayudar a la gente y ves que con algo que a ti no te cuesta esfuerzo y te gusta puedes motivar a los demás, no lo puedes dejar de hacer. Cuando me dicen ‘Guau, has tenido diez pacientes hoy, estarás agotada’... les respondo que al revés, que salgo con subidón.

¿Por qué se especializó precisamente en las parejas?

Además de querer ayudar a la gente, yo siempre he sido muy celestina. De hecho, tengo una agencia matrimonial. A mi marido lo conocí en un fin de semana de solteros que organizaba una prima mía en Madrid.

Es diferente atenderlas en caso de desengaño o ruptura, ¿no?

Las parejas vienen siempre muy tensas, pensando que en mi consulta va a arder Troya, pero llegamos a reírnos un montón en las sesiones y, sobre todo, les enseño a comunicarse y a volver a encontrar a la persona de la que se enamoraron. Realmente, es muy poco lo que necesitan, lo que pasa es que igual han dejado de escucharse.

Mucho se habla de amor líquido para referirse a la falta de compromiso y solidez que caracteriza a las relaciones hoy en día, ¿es realmente así?

Lo que digo yo: el ‘fast food’. Al principio, cuando te enamoras encuentras a tu pareja perfecta. Eso a los seis meses se pasa y aparece el amor adulto y, entonces, empiezas a ver los errores de tu pareja. Como no estamos acostumbrados a la frustración, decimos ¡fuera! porque queremos otro chute de ‘love bombing’ o enamoramiento. Sin embargo, hay que entender que es muy bonito crecer y adaptarte a la otra persona, sin querer cambiarla.

¿Es un reto mantener la pasión?

No tiene por qué, pero hay que trabajarla y entrenarla. A las parejas siempre les digo cuando veo que se han alejado físicamente, que todos los días se den un abrazo de cinco minutos para recuperar ese hábito de contacto. Soy muy partidaria de las citas sexuales, es bueno tener agendado un ratito a la semana para la pareja. Aunque parezca un poco frío, la cita no tiene por qué serlo.

Cuenta con más de 85.000 seguidores en Tik Tok, ¿qué les da?

Me lo descubrió mi hija y empecé a hacer vídeos durante la pandemia, cuando me aburría. Me dí cuenta de que era una plataforma ideal para acercar la psicología a la gente y que, con vídeos de tan solo tres minutos, la gente me decía que había conseguido alegrarles el día.

¿Cree que todos necesitaríamos una consulta psicológica?

Totalmente. Hay una frase que dice que al psicólogo no va la gente que tiene problemas sino la que quiere solucionar sus problemas. Problemas tenemos todos, el error es recurrir al psicólogo cuando ya estamos desbordados y hemos perdido toda ilusión.

Y cuando la psicóloga necesita terapia, ¿a quién acude?

También a un profesional. Yo tuve un trastorno de alimentación y búsqué ayuda y me puse en manos de una psiconutricionista. Los psicólogos también somos humanos y podemos distorsionar la realidad.