La OCU desvela la razón por la que no se leen las etiquetas de los alimentos

La etiqueta de un alimento ofrece al consumidor todo tipo de información necesaria, como su procedencia, ingredientes, aditivos, presencia de sal, azúcares o alérgenos. Sin embargo, una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que, al comprar un alimento envasado por primera vez, el 56% de las personas no lee el etiquetado con atención. En este cuestionario han participado 921 consumidores de entre 18 y 79 años representativos de la población española.

Entre los motivos para no hacerlo, la organización destaca que este trabajo requiere demasiado tiempo, porque no se tiene el hábito de hacerlo, poque resulta difícil de entender, porque cuesta encontrar la información que se busca… Pero si hay un motivo que resalta sobre el resto es la presencia de una letra demasiado pequeña, tal y como apunta el 52% de los consumidores que reconocen que no suelen prestar atención; una dificultad que afecta al 70% de los mayores de 60 años.

Desde OCU consideran que facilitar la lectura del etiquetado redunda en una compra más reflexiva y permite a los consumidores priorizar aquellos alimentos más saludables.

Por ello ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que, en colaboración con las autoridades europeas, reforme la actual normativa para que se aumente el tamaño de la letra del etiquetado, de los actuales 1,2 mm a los 3,0 mm. Se trata de una petición que la organización, explican, tal y ya solicitó hace trece años junto con el resto de las asociaciones europeas de consumidores.

Del mismo modo, solicita destacar en el frontal del envase la información esencial: fecha de caducidad o de consumo preferente, lista de ingredientes y sistema Nutriscore, sin que tengan que competir en espacio con mensajes publicitarios.

La encuesta también apunta que dos de cada tres consumidores consideran que se hace un uso excesivo de la publicidad nutricional y de salud en los productos de alimentación. Cuando además solo el 35% cree que los alimentos que muestran este tipo de reclamos son más saludables que el resto, tal y como se explica en la revista OCU Salud de febrero.

Aunque la información más consultada por los consumidores es la de la fecha de caducidad o consumo preferente, la encuesta revela que no siempre se entiende bien. Sólo un 41% de los encuestados respondieron de forma correcta a tres cuestiones básicas sobre sus distintos significados, lo que repercute de forma negativa en la seguridad y la salud de los consumidores. Por ello OCU solicita al Ministerio de Consumo la realización una campaña de concienciación que aclare el alcance de los plazos de conservación y consumo de los alimentos según el tipo aviso que lleve el etiquetado.